Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 29 Gen 24) Oggi ricorre il 41° anniversario dell'istituzione dell'Ente Parco, istituito con L.R. n. 8 del 29/01/1983.

Tanti gli interventi e le iniziative realizzate e da realizzare.

"E' importante sottolineare -ha ribadito il Commissario Straordinario Alberto Foppoli- come i progetti predisposti e sviluppati, in questi anni, abbiano riguardato tematiche diverse e tutte fondamentali: non solo la doverosa tutela dei preziosi beni ambientali che il territorio racchiude, ma anche la fruibilità dei luoghi, il recupero dei paesaggi e dei manufatti legati alla tradizione agricola e pastorale.

Il Parco ha voluto da sempre dare il proprio contributo allo sviluppo del territorio e delle popolazioni locali, con l'occhio sempre rivolto alla salvaguardia dell'enorme biodiversità presente."

[foto di Ivan Sommonte, Gagriele Frioni, Paolo Rapone, Marco Branchi, Alberto Dominici, Silvia Zaccaria]