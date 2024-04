Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Jenne, Foppoli: “Con il programma Gens si promuove la cultura ambientale e la conoscenza del proprio territorio”.

(Jenne, 17 Apr 24) Nell'ambito dell'attività di educazione ambientale del progetto GENS, nella mattinata di martedì, il commissario dell'Ente Parco dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, ha accolto i giovani studenti e loro docenti della classe elementare 1°, del plesso scolastico di piazza Roma a Subiaco, presso la sede dell'Ente a Jenne. Il programma della giornata era legato al modulo "La Via del grano e degli antichi mestieri e laboratorio didattico Mani in pasta", che prevede la visita al percorso etnografico della civiltà contadina, all'antico forno, mostra artigianato e Mulino Comunale.

Prima di iniziare l'attività e percorso, il commissario Foppoli ha coinvolto i piccoli visitatori presentando il Parco la sua attività e l'importanza che loro stessi avranno da grandi nel proteggere il suo ambiente iniziando sin da ora, con piccole ed importanti comportamenti. "Le attività del programma GENS promosso dalla Regione Lazio -commenta il commissario Foppoli- vengono svolte dal personale dell'ufficio educazione ambientale e dai Guardiaparco in collaborazione con le scuole, con il fine di promuovere la cultura ambientale e la conoscenza del proprio territorio. L'incontro presso Sala-Polo del Parco dei Monti Simbruini a Jenne, l'attività del laboratorio manuale "Le mani in pasta preparazione della pasta tradizionale di Jenne gli "Ndremmappi", la visita al molino Comunale, all'antico Forno a legna, la Mostra dell'artigianato, sono momenti che hanno l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l'enorme patrimonio storico-culturale della civiltà contadina affinché i modi di vivere di un tempo non vengono dimenticati. Grazie a queste importanti iniziative,-conclude Foppoli- il Parco aiuta i giovani studenti a sperimentare, scoprire, e conoscere l'ambiente che li circonda, compresa la sua storia e le sue tradizioni contribuendo a formare una futura cittadinanza attiva ed ecologicamente responsabile".