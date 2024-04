Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

๐ซ๐ข๐ฏ๐จ๐ฅ๐ญ๐จ ๐š ๐ฌ๐จ๐ ๐ ๐ž๐ญ๐ญ๐ข ๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐ž๐ง๐ž๐ง๐ญ๐ข ๐š๐ฅ ๐ญ๐ž๐ซ๐ณ๐จ ๐ฌ๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ฉ๐ž๐ซ๐ญ๏ฟฝ

(Jenne, 19 Apr 24) Si informa la cittadinanza che eฬ€ indetto l'avviso finalizzato all'individuazione di soggetti che supportino l'Ente nell'attivitaฬ€ di promozione e di biglietteria del sito naturalistico "laghetto di San Benedetto" mediante lo svolgimento delle seguenti attivitaฬ€.



•apertura giornaliera di 10 ore, dal 2 maggio al 3 novembre 2024, con supporto all' accoglienza e alla funzionalitaฬ€ ordinaria del sito. Gli orari saranno definiti all'atto della stipula della convenzione;

•eventuale apertura, durante i fine settimana, dal 9 Novembre al 31 Dicembre 2024 su richiesta dell'Amministrazione comunale, in funzione del flusso turistico presente e delle condizioni metereologiche;



•supporto al comune nell'organizzazione di attivitaฬ€ culturali, ricreative, associative, promozionali dei prodotti del territorio anche di valore commerciale.

๐——๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ฎ: La convenzione avraฬ€ durata fino al 31/12/2024, con possibilitaฬ€ di rinnovo fino a 12 mesi, previo accordo fra le parti ed adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte dell'Amministrazione comunale.

๐—ฆ๐—ผ๐—ด๐—ด๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ ๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฝ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ

Il presente avviso eฬ€ rivolto alle associazioni di promozione culturale e turistica ed alle organizzazioni di volontariato, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), pertinenti al settore e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La selezione eฬ€ finalizzata alla stipula di una convenzione alle condizioni maggiormente favorevoli ai sensi del D. Lgs. N. 117/2017 artt. 4 e 56, secondo i principi di efficienza, efficacia e economicitaฬ€ ai sensi della L.241/90.

Le istanze, a firma del legale rappresentate del soggetto partecipante, dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 23.04.2024 secondo una delle seguenti modalitaฬ€ a pena di esclusione



•a mano, per raccomanda A/R o per corriere, in busta chiusa, controfirmato sui lembi di chiusura se cartaceo con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della procedura ovvero: "AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A SOGGETTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE A SUPPORTO ALL'APERTURA DEL SITO NATURALISTICO LAGHETTO DI SAN BENEDETTO - NON APRIRE"



Il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, eฬ€ da considerarsi perentorio. Fa esclusivamente fede la data di acquisizione al protocollo e non quella di spedizione. Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Il Comune di Subiaco declina ogni responsabilitaฬ€ relativa a disguidi di spedizione, di qualunque natura, che impediscano il recapito delle buste entro il termine indicato.



L'offerta dovraฬ€ contenere, a pena d'esclusione:

- Istanza di partecipazione/dichiarazione redatta sul modulo predisposto, debitamente sottoscrittadal legale rappresentante (Allegato A);

- Copia dello statuto e dell'atto costitutivo;

- Copia di un documento di identitaฬ€ in corso di validitaฬ€ del sottoscrittore;

- Proposta-progetto sintetica articolata secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 12 ๏ฟฝcontenente la valutazione economica dalla quale si desuma la sostenibilitaฬ€ finanziaria (piano economico che deve contenere un sintetico prospetto delle spese, imposte e tasse, costi per il personale, costi finanziari, costi per beni e servizi, manutenzione ordinaria, etc. da cui risulti l'equilibrio economico). ๏ฟฝ

Ulteriori informazioni disponibili al link di seguito allegato http://www.comune.subiaco.rm.it/.../avviso-pubblico.../

Scadenza 23/04/2024