Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 22 Apr 24) Oggi in occasione dell'Earth Day (la più importante manifestazione ambientale delle Nazioni Unite) per festeggiare la Giornata Mondiale della Terra in tantissimi Paesi nel mondo si sono svolte numerose iniziative ed eventi, ed anche il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha partecipato con una visita guidata presso il centro visita del Parco nel Comune di Filettino, dove è allestita un'interessante mostra di animali del bosco, che popolano l'area verde più grande del Lazio.

"L'obiettivo principale della Giornata della Terra –commenta il commissario Alberto Foppoli- è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela dell'ambiente e del pianeta. Un ruolo fondamentale sono i boschi, fondamentali nel contenimento delle temperature attraverso la cattura del carbonio, ma anche importanti riserve di biodiversità, qui è custodito l'80% delle specie viventi del pianeta, e grazie ai quali viene preservata la fertilità del suolo e si mantiene in equilibrio il ciclo dell'acqua. Per questo si è pensato in questa giornata dall'alto valore significativo di organizzare questa visita nella mostra esposta nel centro visita di Filettino, per poter scoprire uno scorcio dei boschi del Parco dei Monti Simbruini, e conoscere alcune delle specie animali che vivono al suo interno. E' stato bello vedere la partecipazione dei bambini della scuola dell'infanzia e la scuola Primaria di Filettino, curiosi ed interessati. Sensibilizzare ed educare alla cura ed alla tutela del nostro magnifico territorio, anche in questa giornata così importante, è una mission che non ci stancheremo mai di affrontare ogni giorno".