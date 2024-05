Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Progetto Gens

(Jenne, 15 Mag 24) Con il progetto "Ossigeno", la Regione Lazio, punta al raggiungimento di importanti obiettivi quali: contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2 e proteggere la biodiversità. Gli alberi, rappresentano uno strumento fondamentale per la conservazione della biodiversità, purtroppo la deforestazione causata dall'uomo ha dimezzato la presenza degli alberi sul pianeta e un milione di specie rischiano di scomparire nei prossimi decenni. Per contrastare il cambiamento climatico, la Regione Lazio ha attivato questa azione importante "Progetto Ossigeno".La classe IV E dell'Istituto Comprensivo di Subiaco del plesso di Oliveto Piano ha aderito a questo importante modulo.Le aree protette sono in prima linea in questa importante attività, inclusa in #Gens che prevede il coinvolgimento delle nuove generazioni con la finalità di sensibilizzare gli studenti sul contrasto ai cambiamenti climatici e rafforzare l'interesse sulla vivaistica forestale nella regione Lazio. Questa azione, in particolare, prevede l'affidamento di un vasetto contenente specie forestali e/o arboree autoctone ogni studente coinvolto, dovrà occuparsene e prendersene cura. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, l'area verde più grande del Lazio, ha sposato quest'iniziativa educativa, proponendola agli istituti scolastici."Il Progetto Ossigeno della Regione Lazio - ha commentato il commissario straordinario dell'Ente Parco Alberto Foppoli- è un'occasione non solo per avvicinare concretamente i giovani alle tematiche ambientali, ma anche per contribuire a ridurre il riscaldamento globale attraverso la messa a dimora di migliaia di piantine, futuri alberi, che costituiranno un bosco diffuso. Proprio per questo, durante il progetto che coinvolge le scuole, vengono distribuite queste piantine che verranno, poi, messe a dimora. Un'azione che va a responsabilizzare le nuove generazioni, coinvolgendole attivamente in un percorso reale di consapevolezza ecologica, migliorare la qualità ambientale e contribuire a trovare valide soluzioni per i cambiamenti climatici".