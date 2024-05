Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 27 Mag 24) Sono disponibili in allegato le graduatorie dei candidati che hanno partecipato alle selezioni del progetto di Servizio civile universale 2024. Sono da considerarsi provvisorie fino alla conferma del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (art. 6 del bando). I candidati possono consultare l'esito della selezione, attraverso il numero identificativo della propria domanda di partecipazione (rinvenibile in alto a sinistra).

L'esito indicato nelle graduatorie può essere:



IDONEO SELEZIONATO ad indicare chi prenderà servizio nella sede in cui ha presentato la domanda;

IDONEO NON SELEZIONATO ad indicare chi, per mancanza di posti, rimarrà in graduatoria con possibilità di subentrare anche in altri progetti e altre sedi;

NON IDONEO allo svolgimento del progetto scelto, ossia che al colloquio non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dal sistema di selezione (36 punti);

ASSENTE/RINUNCIA ad indicare chi non ha effettuato o concluso la procedura selettiva o chi ha manifestato l'intenzione di non proseguire con il progetto;

ESCLUSO, ossia che non possiede i requisiti di partecipazione previsti dal bando (art.2 del bando).



L'avvio dei progetti sarà presumibilmente il 05 settembre 2024 e sarà comunicato ai candidati IDONEI e SELEZIONATI via e-mail non appena possibile.