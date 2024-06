Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 06 Giu 24) Bilancio più che positivo per la Festa finale di educazione ambientale GENS che ha visto la partecipazione di circa 1200 alunni provenienti da più parti della provincia di Roma. Un evento di grande portata, organizzato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, l'area verde più grande del Lazio. A fare da cornice all'evento la città di Subiaco, che ha messo a disposizione della moltitudine di studenti due scorci caratteristici della città: l'area del Parco Fluviale e la Rocca Abbaziale.

Tante le attività che hanno coinvolto i giovani studenti, tutte legate all'ambiente, alla sua salvaguardia, alla biodiversità e alla protezione. Per sensibilizzare la tematica, c'è stata la partecipazione, oltre del personale del Parco, anche dei Carabinieri forestali, dei vigili del fuoco con i vari reparti della sicurezza, cinofili ed esperti sull'uso del volo con i droni, con elementi di soccorso e di orientamento nei boschi, inoltre il contributo di tanti volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa che hanno seguito tutte le attività con professionalità e responsabilità assieme al medico dott. Malci.

È stata molto gradita la presentazione di un piccolo gruppo del corteo storico di Subiaco con la rievocazione dei periodi più significativi della storia del castello (detto dei Borgia) di Subiaco.

Tra le autorità presenti all'evento oltre al Commissario dell'Ente Parco Alberto Foppoli, il Sindaco di Subiaco Domenico Petrini, il Procuratore Capo di Tivoli Dott. Francesco Menditto, il Sostituto Procuratore Dott. Giuseppe Mimmo, il Consigliere Regionale Flavio Cera, il Presidente del Consiglio Comunale Ludovica Foppoli, il Consigliere Francesco Basso, il maggiore dell'Arma dei Carabinieri Ruio, ed altre autorità civili e militari.

La seconda parte della giornata ha visto lo svolgimento di un interessante convegno presso la Rocca dei Borgia, al quale ha partecipato anche l'On. Giancarlo Righini, Assessore all'Ambiente e Parchi della Regione Lazio, dove sono stati toccati importanti temi riguardante anche l'aspetto giuridico legato alla salvaguardia ambientale, con gli importanti interventi del Procuratore della Repubblica dott. Menditto e del suo Vice dott. Mimmo.

"E' stata una bellissima giornata –ha commentato il commissario Foppoli- il cui esito positivo lo si deve alla perfetta sinergia tra gli Enti istituzionali, ed anche all'entusiastico coinvolgimento degli studenti e docenti. Il tema dell'educazione ambientale è molto sentito dalla Regione Lazio, ed è diventato una priorità dell'operosità del Parco, perché le nuove generazione hanno bisogno di conoscere, capire quanto siano importanti le azione di cura, tutela e promozione delle aree verdi. Ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti a questo grande evento di oggi, a partire dagli studenti ed i loro insegnanti, i Sindaci del Parco, le autorità intervenute, le tante associazioni di volontariato, associazioni sportive e non solo coinvolte a vario titolo, le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la scuola Alberghiera Buonarroti di Fiuggi, le piccole aziende produttrici di eccellenze locali che si sono messe a disposizione realizzando dei piccoli laboratori didattici, ed uno speciale ringraziamento all'on. Righini che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità evidenziando la vicinanza costante della Regione per questo territorio.Ci tengo a ringraziare, particolarmente, tutto il personale del Parco per l'ottimo lavoro di squadra per la buona riuscita della festa".

Durante la giornata il Sindaco Petrini nella doppia veste di Primo Cittadino di Subiaco e Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Parco, ha voluto ringraziare il commissario Foppoli con la seguente motivazione: "Educare le nuove generazioni sin da bambini al rispetto ed alla cura della bellezza naturalistica, che abbiamo ereditato significa crescere una cittadinanza consapevole, per questo desidero ringraziare il Commissario straordinario del Parco Alberto Foppoli, e tutto lo staff che ha permesso la riuscita dell'iniziativa".