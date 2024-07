COMUNICAZIONE SEDUTA COMMISSIONE DI GARA

(Jenne, 16 Lug 24) Si comunica che la Commissione di gara per l'aggiudicazione della procedura di cui sopra si riunirà il giorno 22.07.2024 con inizio alle ore 10.00 presso la sede del Parco, in Via dei Prati, 5 – Jenne (Rm)