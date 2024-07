Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 25 Lug 24) Cari tutti, abbiamo bisogno della vostra collaborazione!

Rispettare l'ambiente oltre ad essere un dovere è sinonimo di civiltà e senso di responsabilità.

Pertanto vi inviato, quando vi troverete in mezzo alla natura del Parco, al rispetto di poche regole, ma fondamentali per il rispetto dell'ambiente e del prossimo.



Eccole nel dettaglio:

1) Non accendere fuochi, se non nelle aree attrezzate, utilizzando fornelli da campo o bracieri da barbecue.

Sii particolarmente attento: il peggior nemico dei boschi è il fuoco!!

2) Rispetta i fiori e le piante: i loro colori ed i loro profumi sono li anche per chi passerà dopo di te.

Rispetta l'ambiente e i luoghi che frequenti, non sporcare, non lasciare rifiuti sui prati. Usa il sacchetto porta rifiuti e depositalo negli appositi contenitori, o portali via con te.

3) Quando avvisti degli animali, tieniti a distanza: rischi di spaventarli. Hanno paura anche dei cani che, per questo, è necessario tenere sempre al guinzaglio e sotto controllo.

4) Per non turbare il magico equilibrio del Parco, non utilizzare mezzi a motore sui prati e sui sentieri.

Nel rispetto dei fiori e degli animali e dei camminatori, sui sentieri vai a piedi, a cavallo o in bicicletta.

5) Minerali e fossili vanno lasciati dove sono. Sono li da milioni di anni (anche grazie al rispetto di chi ti ha preceduto).



"Non lasciare tracce che il vento non possa cancellare"



Siamo certi che insieme ce la possiamo fare!