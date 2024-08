Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 11 Ago 24) Grazie ad un contributo della Regione Lazio, anche quest'anno il Parco, in collaborazione con associazioni, guide, artisti del terriotrio ecc.. ha realizzato il calendario di attività per far conoscere a turisti e visitatori il territorio del Parco e dei Comuni che ne fanno parte, scoprirete la natura, i paesaggi, gli aspetti storico-culturali, enogastronomici, archeologici, nel rispetto dell'ambiente e delle comunità locali. Iniziative ed eventi coerenti con le finalità del Parco.

"Gli eventi rientrano in varie tipologie –commenta il commissario Alberto Foppoli- con l'obiettivo di far conoscere ed amare l'area verde più grande del Lazio in tutte le sue particolarità. Il ricco programma spazia dalle escursioni in bici, a piedi o a cavallo lungo i tantissimi sentieri esistenti, escursioni didattiche dedicate ai bambini, corsi di fotografia sul campo, osservazioni delle stelle e dei pianeti, delle sorgenti, rafting nel fiume Aniene, osservazione dei fenomeni carsici, pratiche legate allo yoga e alla meditazione, concerti di musica (classica e moderna), eventi enogastronomici. Una miriade di attività rivolte a tutti, dai bambini agli escursionisti esperti, per far conoscere ed amare il magnifico territorio dei Monti Simbruini, capace di offrire a chiunque lo viva un'esperienza unica, originale e di riequilibrio, sia per brevi che per lunghi soggiorni".

Sfoglia il catalogo: Il Parco delle meraviglie 2024