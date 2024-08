Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Foppoli: 'La location del Parco dei Monti Simbruini è perfetta per ogni evento'

(Jenne, 12 Ago 24) Le attività sportive e culturali, incentivano di molto la conoscenza del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, come accaduto domenica scorsa con il Trail autogestito "il carsismo" corsa in montagna non competitiva di circa 14 km collegamento Monte Livata – Anello.

"Oggi, lo Sport e gli eventi sportivi hanno un ruolo determinante sulla qualità della vita delle persone e sulla promozione dell'intero territorio – aggiunge il commissario del Parco Alberto Foppoli- ospitare ed organizzare manifestazioni sportive competitive e non, significa far scoprire le nostre bellissime realtà a coloro che le visitano per la prima volta e al contempo valorizzarle. Il Trail autogestito, che si è svolto domenica scorsa, è stato coinvolgente per i partecipanti (nella foto), che sono rimasti appagati sia dalla competizione che dal fascino dei luoghi attraversati".

Altra piacevole iniziativa questa volta culturale è l'evento musicale "Altacustica" musica in montagna, che ha richiamato a Monte Livata un 'interessante ed appassionato pubblico, che ha assistito in modo coinvolgente all'esibizione del "Trio Proteo" (composto da oboe, clarinetto e clarinetto basso). "Gli eventi culturali –continua Foppoli- offrono un'opportunità unica per comunicare i valori e l'identità di un territorio, magari dando alle destinazioni specifiche caratteristiche. L'esibizione del Trio Promoteo, in località Le Genziane, ha creato una fantastica atmosfera con le musiche di Mozart, Bheetoven ed altri. Tanto da ridisegnare il luogo e renderlo ancora più attrattivo". Eventi differenti dunque per la loro natura, ma che raggiungono la stessa finalità, e cioè creare un'esperienza unica e coinvolgente per i partecipanti, in uno splendido contesto che è il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.