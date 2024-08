Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 20 Ago 24) Il Dipartimento per la gioventù ed il servizio civile universale hanno pubblicato l'elenco dei posti vacanti relativi al bando 2024.

Ci sono ancora posti disponibili presso i le aree naturali protette della Regione Lazio.

Anche coloro che sono risultati "idonei non selezionati" possono ambire a prestare servizio, dedicando così un anno della loro vita ad una iniziativa dal carattere ambientale, sociale, assistenziale, culturale, sportivo ed educativo.

Venti giovani idonei, non selezionati in progetti di altri enti in tutta italia, possono chiedere agli enti parco del Lazio di subentrare nei posti (vai su ParchiLazio per l'allegato A)

Attenzione: La domanda di subentro, per essere operativa a partire dal 19 settembre, dovrà arrivare entro e non oltre il 30 agosto 2024.

Candidati dovranno far pervenire a mezzo posta elettronica l'allegato modulo di domanda debitamente compilato secondo le indicazioni riportate nel modulo, avendo cura di indicare le seguenti informazioni

ESSENZIALI:Il proprio nome e cognomeIl proprio codice della domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale allegandone se possibile copiaIl proprio codice fiscaleil progetto per cui sono risultati idonei non selezionati, la sede e il punteggioil progetto per cui chiedono il subentro e la sede per cui chiedono il subentro

La domanda compilata dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: info@navegnacervia.it, parcoausoni@regione.lazio.itPer progetti che coinvolgono minori e persone con bisogni speciali è richiesto un ulteriore colloquio con il responsabile della struttura.

Per info è possibile contattare:Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia (Ente SU 00424) dott. Giovanni Piva gpiva@regione.lazio.itParco Regionale dei Monti Simbruini (Ente SU 0005906) dott.ssa Silvia Zaccaria szaccaria@regione.lazio.itParco Regionale dei Monti Ausoni dott Gaetano Visca (Ente SU 00347) gavisca@regione.lazio.it

Scadenza 30/08/2024