Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “Quest’iniziativa anima un forte senso di appartenenza e rispetto del bene comune”

(Jenne, 24 Ago 24) Grande partecipazione e coinvolgimento ieri sera a Subiaco presso la "Porta del Parco" per l'incontro organizzato dal Parco dei Monti Simbruini, per promuovere il progetto "Adotta un Sentiero".

Si tratta di un progetto che rientra nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione della rete di fruizione escursionistica del territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, e prevede l'impegno di associazioni locali di frequentare alcuni sentieri del Parco, per assicurare la piena fruibilità degli stessi svolgendo esclusivamente attività di ordinaria e semplice manutenzione e pulizia.

Durante l'incontro al quale ha partecipato il commissario del Parco Alberto Foppoli, erano presenti alcuni Sindaci del Parco (Arsoli, Camerata Nuova, Subiaco e un delegato del comune di Cervara di Roma) il Presidente del Consiglio Comunale Ludovica Foppoli e l'assessore al turismo e la cultura Grazia Timperi di Subiaco.

Il Sindaco di Subiaco Domenico Petrini in qualità di Presidente del Consiglio dei Sindaci del Parco, ha ringraziato il commissario Foppoli e tutti i dipendenti, per il lavoro continuo ed impegnativo che viene svolto (sorveglianza, manutenzione, comunicazione, attività educative ed altro) soprattutto in questo periodo estivo di grande caldo e di importanti numeri di presenze turistiche.

Oltre alle associazioni già adottanti, sono giunte altre 15 richieste di adozione anche da parte di privati cittadini.

"Questo progetto –ha commentato il commissario Foppoli- rappresenta un'azione virtuosa che nasce dalla volontà di tutelare attivamente l'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio, e soprattutto genera collaborazione, sinergia tra il cittadino e gli Enti territoriali. Sono pienamente soddisfatto del coinvolgimento che si è creato, e la corposa partecipazione a quest'incontro ne è la dimostrazione. Il Parco è un territorio vastissimo, ed appartiene a tutta la comunità, che ne è parte integrante, che ha il privilegio di viverlo ogni giorno, e dunque si sente protagonista in un'ulteriore opera di promozione e valorizzazione turistico-culturale dell'area. Chi adotta un sentiero si impegna a percorrerlo più volte all'anno, ad occuparsi della manutenzione e dello stato di salute, a verificare le condizioni di fruibilità, magari a seguito di particolari condizioni atmosferiche. Il territorio del Parco dei Monti Simbruini –continua Foppoli- rappresenta una parte di noi, della nostra vita, di quella dei nostri genitori e di quella dei nostri figli, nipoti, per questo il progetto "Adotta un Sentiero", stimola un coinvolgimento, sviluppa un senso di appartenenza e rispetto del bene comune, ed è un'occasione per creare nuove alleanze che mettano al centro la tutela dell'ambiente".

Durante l'incontro il commissario Foppoli ha conferito ai vari sodalizi delle targhe indicanti il percorso adottato e curato, oltre ad aver sottoscritto le nuove convenzioni con i privati e le associazioni richiedenti.

Se vuoi adottare un sentiero anche tu, qui trovi tutte le informazioni su come fare: "Adotta un sentiero"