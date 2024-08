Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Incontro progetto "Adotta un sentiero"

Gentile Redazione, in relazione all'articolo apparso nei giorni scorsi sull'incontro pubblico organizzato da l Parco "Adotta un sentiero", si chiede nel diritto di replica di pubblicare interamente la risposta del Commissario Straordinario del Parco dei Monti Simbruini dott. Alberto Foppoli, certi di un Vostro positivo riscontro.

"L'incontro dello scorso 23 agosto organizzato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini presso la Porta del Parco a Subiaco, aveva l'obiettivo di promuovere il Progetto denominato "Adotta un Sentiero", che ha lo scopo di coinvolgere sul principio di cittadinanza attiva i sodalizi presenti sul territorio del Parco (che comprende 8 Comuni), al fine di curare e rendere fruibile il sentiero che viene adottato. Un'iniziativa che da anni il Parco promuove riscontrando una crescita costante di consensi ed adesioni. Infatti, lo scorso venerdì alla presenza di numerose associazioni e Sindaci della Comunità del Parco, sono stati conferiti dei riconoscimenti a quanti si adoperano già per quest'attività di volontariato.

In più nella stessa sera si sono proposte altre 15 associazioni per aderire con entusiasmo all'iniziativa. L'incontro era aperto a tutte le associazioni, l'unica nota dolente della serata è stato l'attacco di un'associazione denominata "Pro Camorota" presente nel Comune di Camerata Nuova. L'intervento plateale della suddetta associazione, oltretutto inappropriato e fuori luogo, non rispettava neanche l'ordine degli interventi messi in scaletta, palesemente si presentava di per sé aggressivo e di sfida verso il sottoscritto. Considerando, tra l'altro, i continui attacchi pubblici che quest'associazione fa sull'Ente Parco, era chiaro che questo modus operandi era premeditato; l'obiettivo della loro presenza era indubbiamente quello di destabilizzare l'incontro e colpire non solo il Parco ma anche l'intera comunità dei Sindaci, e le associazioni presenti ritenute da loro inesperte rispetto al tema. Credo che sia stato logico, con il supporto dei Sindaci e delle altre associazioni presenti, che non si sono lasciate abbindolare dalle farneticazioni rappresentate, ritenere l'associazione quale "ospite non gradito". È chiaro che il Parco dei Monti Simbruini possa avere dei contestatori con idee diverse, ma non vi è dubbio che non si possa lasciare spazio per chi intende presentarsi con forme inappropriate di protagonismo. Questo Ente non intende polemizzare e dare adito a questi attacchi che si riducono a semplici "chiacchiere" messe ad arte. È bene precisare che il progetto "adotta un sentiero", attuato anche da altre aree protette, Enti Comunali su spazi verdi ect., non è qualcosa di "fuorilegge" come l'associazione suddetta vuol far credere, bensì è regolato da una convenzione chiara e trasparente nel rispetto di tutte le disposizioni normative del caso. I volontari delle associazioni che hanno aderito all'iniziativa non sono persone ingenue, come loro pensano illudendosi di manovrarli, sono al contrario persone spinte da un amore autentico per questo territorio, ed animate da questo spirito intendono contribuire alla cura e al rispetto per rendere fruibili i sentieri del Parco.

Ne è la riprova che, anche in questi giorni successivi pervengono al Parco, richieste di adesione al progetto "Adotta un sentiero".

Al contrario quest'associazione appare da sempre in prima linea, in una "battaglia contro il Parco" e non solo, ed è animata da uno spirito di astio e appunto di frustrazione. Mi dispiace per loro, ma gli unici protagonisti di questo progetto sono i volontari, che vivono ed amano il territorio del Parco dei Monti Simbruini, il resto sono solo inutili discussioni.

Il Parco punta su una sempre più forte sinergia tra i Comuni, le associazioni ed i cittadini, avendo un comune obiettivo e cioè quello di salvaguardare e promuovere il nostro meraviglioso territorio, noi siamo per il dialogo con tutti, che sia però costruttivo e produttivo, mi auguro che in un momento di lucidità, quest'associazione riesca a comprendere il senso dell'iniziativa, considerando poi, che ci sono altri sentieri che possono anche loro adottare, cosicché hanno la possibilità di dimostrare di fare qualcosa di concreto per il bene comune".