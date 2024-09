Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Vallepietra, Foppoli: “La pesca permette di stare a stretto contatto con una natura incontaminata”

(Jenne, 22 Set 24) Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, offre innumerevoli opportunità per apprezzare pace ed il silenzio della natura incontaminata. Luoghi ideali per lasciare lo stress alle spalle ed immergersi in una esperienza unica nel suo genere. La pesca rappresenta uno di questi momenti significativi, che consente di apprezzare la stessa natura, le acque del Simbrivio anche di pescare le famose trote fario, regina del fiume. Oggi si è svolta lungo il fiume Simbrivio in territorio del Comune di Vallepietra, "La Giornata del Pescatore" organizzata dal sodalizio "Enalcaccia Pesca e Tiro Vallepietra".

"Una giornata –si legge in una nota del sodalizio- dedicata a tutti i pescatori che sostengono il nostro progetto riempendo ogni anno le sponde del Simbrivio. Si pescherà insieme già dalla mattina presto, con pause in cui potremo scambiarci pareri, esperienze, raccontarci aneddoti e storie di pesca fino ad arrivare a pranzo presso l'area Pic-Nic della Diga dove noi del direttivo offriremo il pranzo a tutti i partecipanti! Il direttivo ha anche deciso di mettere in palio, attraverso una piccola lotteria, alcuni permessi di pesca stagionali". All'evento ha partecipato anche il commissario dell'Ente Parco Alberto Foppoli.

"Una bella iniziativa, ben curata ed organizzata dall'associazione vallepietrana –ha commentato il commissario Foppoli- che ha richiamato molti appassionati della pesca. E' un'attività che va praticata con rispetto all'interno del Parco dei Monti Simbruini, ed i membri dell'associazione ci tengono al territorio ed al rispetto delle regole facendosi loro stessi garanti e custodi del fiume. Anche in questo caso emerge l'importante ruolo delle associazioni presenti sul territorio che contribuiscono insieme al Parco alla salvaguardia di questa splendida ed unica area protetta".

Presente in rappresentanza dell'Assessore Regionale alla Caccia e Pesca, Parchi e Foreste Giancarlo Righini il vice Sindaco di Anagni Riccardo Ambrosetti che ha portato i saluti dell'on. Righini complimentandosi con gli organizzatori dell'evento.