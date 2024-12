Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “Importante conoscere i funghi, e soprattutto rispettarli per il loro ruolo all’interno degli ecosistemi”

(Jenne, 05 Dic 24) Si è concluso oggi presso la Porta del Parco a Subiaco il Corso di Micologia organizzato dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini a cura dei micologi Paolo Antonelli, Valerio Pizzelli e Gianni Ricci, avviato lo scorso 23 novembre.

Cinque appuntamenti di 3 ore ciascuno, duranti i quali sono stati affrontati specifici temi: Ecologia e biologia dei funghi, Legislazione, Sistematica dei principali generi e specie, Sistematica dei principali generi e specie, Sistematica dei principali generi e specie e Micotossicologia.

"Questo corso –ha commentato il commissario Alberto Foppoli- ha accompagnato i 25 partecipanti nell'affascinante mondo dei funghi e, con un approccio semplice ma rigoroso, portando alla conoscenza delle specie fungine. All'interno del nostro Parco, c'è una grande varietà di funghi, ed è dunque importante e necessario conoscerli bene, perché molte specie. Siano essi commestibili o velenosi, i funghi sono importanti per l'equilibrio dell'ambiente e degli ecosistemi, l'importante invito è quello di rispettarli, indipendentemente dalla loro natura. Non calpestiamo, spezziamo o distruggiamo quelli non commestibili, anzi, lasciare crescere proprio quelli è utile, così potranno compiere le funzioni necessarie all'ecosistema".

A conclusione dell'ultima lezione di oggi, il commissario Alberto Foppoli ha consegnato un attestato che abilita alla raccolta dei funghi epigei spontanei nella Regione Lazio, come previsto dalla legge regionale n. 32 del 1998, secondo le modifiche a questa apportate dalla legge n. 1 del 2020.