Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 01 Gen 25) Jenne, Foppoli: "Scatti bellissimi, che invitano a vivere la natura, apprezzarla e rispettarla"

Anche questo nuovo anno sarà accompagnato dal calendario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che in ogni mese esalterà la bellezza di questo territorio unico ed ineguagliabile. "Dodici scatti incantevoli che infondono emozioni in chi le osserva –sottolinea con soddisfazione il commissario dell'Ente Alberto Foppoli– Il Parco Naturale Regionale Naturale dei Monti Simbruini, continua a stupire e coinvolgere chiunque ha il piacere di immergersi nel suo interno. Con il calendario 2025 ogni mese offre immagini fortemente evocative scattate in luoghi vari dell'area protetta, con il fine di valorizzare l'importante azione che l'Ente Parco opera quotidianamente su questo meraviglioso territorio: la difesa dell'ecosistema e la tutela degli habitat, la conservazione della biodiversità, l'educazione scolastica, la fruizione sostenibile promossa con la gestione dei sentieri, la valorizzazione dell'agricoltura sostenibile, la promozione del benessere e la transizione ecologica. Ci troviamo in un contesto ambientale bellissimo che merita di essere protetto, conservato e valorizzato per poterlo consegnare alle future generazioni in ottime condizioni. Sono foto incantevoli, e sono sicuro che la loro bellezza, illustrando luoghi splendidi dal fascino senza tempo, vi accompagnerà durante tutto il 2025, stimolando la voglia di conoscere meglio ed approfondire quella che rappresenta l'area verde più grande della Regione Lazio. Allo stesso tempo le 12 foto che scandiscono il 2025, sono da monito, ricordando a tutti noi la ricchezza della natura in cui viviamo e l'importanza di rispettarla".