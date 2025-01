(Jenne, 17 Gen 25) Sant'Antonio Abate, patrono di uomini e animali d'allevamento, verrà celebrato nel corso della XVIII Giornata dell'Allevatore, è il santo che per la tradizione agricola apre il periodo della prosperità. La festa che lo celebra in questo periodo di gennaio diventa un momento per riscaldare il mese considerato il più freddo dell'anno e propiziare il ritorno veloce della bella stagione.



[foto di Ilaria Guj, Samuele Giancarlini, archivio Parco]