Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 17 Gen 25) Sono iniziati gli incontri di educazione ambientale del Progetto Gens per l'anno scolastico 2024/2025, a cura del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che per questo avvio gli operatori dell'Ente Regionale, hanno incontrato gli studenti delle classi II B, IV B, V B e VA delle scuole di Tivoli "Montessori e Iqbal Masih".

"Gli incontri educativi del progetto Gens –ha sottolineato il commissario dell'Ente Alberto Foppoli- svolgono un ruolo centrale nella sensibilizzazione sulle questioni ambientali e sulla promozione di comportamenti sostenibili. Parlare con i ragazzi è fondamentale per creare una profonda comprensione dell'importanza delle risorse naturali e ad impartire pratiche basilari per il loro utilizzo sostenibile. L'educazioneambientale è uno dei pilastri dell'attività dell'Ente Parco, siamo entusiasti di coinvolgere attivamente le nuove generazioni sui temi dell'educazione ambientale. Crediamo che progetti del genere siano fondamentali per forgiare i cittadini del futuro ad essere rispettosi verso le tematiche civiche e ambientali. Attraverso quest'incontri, puntiamo a rendere i giovani protagonisti di un futuro all'insegna della sostenibilità e salvaguardia ambientale. Siamo sicuri che le scuole del territorio beneficeranno dell'iniziativa, l'obiettivo è di far crescere i nostri alunni con una mentalità volta alla salvaguardia dell'ambiente e al senso civico". Il Parco dei Monti Simbruini, ha ricevuto molte richieste di adesione anche e soprattutto da scuole fuori dai comuni dell'area protetta, segno che l'educazione ambientale è stato e rimarrà uno dei fiori all'occhiello dell'attività".

Di Danilo Ambrosetti