Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Foppoli: La natura è la miglior maestra per le nuove generazioni

(Jenne, 12 Feb 25) Continuano con coinvolgimento le iniziative del Progetto Gens, messe in campo dal Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, che questa mattina è entrato nell'IIS Quarenghi – Braschi di Subiaco, interessando gli studenti alle bellezze ed unicità del Parco. Oltre ai guardiaparco ai volontari del servizio civile universale e ambientale, docenti era presente il commissario dell'Ente Parco Alberto Foppoli, che ha appassionato gli studenti in un piacevole e costruttivo scambio di idee in tema ambientale e sulle opportunità di sviluppo che possono essere svolte in questa area protetta.

"Incontro con grande piacere i nostri giovani –ha commentato Foppoli- l'educazione ambientale è di fondamentale importanza per la loro crescita. La natura è la miglior maestra, perchè può fornire stimoli utili alla vita e da importanti lezioni così importanti, che ogni studente dovrebbe ascoltare e vivere per poter crescere in modo sano. In un mondo sempre più urbanizzato e frenetico, l'educazione ambientale si pone come una necessità imprescindibile per costruire un futuro sostenibile per noi e per le generazioni future. un vero e proprio processo di apprendimento continuo che mira a far conoscere e comprendere l'ambiente naturale, le sue interazioni con l'uomo e le sfide che lo minacciano. La giornata è stata molto costruttiva, e nel parlare della grande bellezza che ci da il nostro Parco, si sono creati tanti spunti di riflessione, che rappresentano un valido stimolo per approfondire la conoscenza dell'ambiente e per vivere in modo completo la nostra area protetta da proteggere e salvaguardare".

Di Danilo Ambrosetti