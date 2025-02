Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 13 Feb 25) E' stato presentato nel pomeriggio di oggi presso il monastero di Santa Scolastica a Subiaco il progetto ideato dall'ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) dal titolo: "Vivi il Lazio: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni" che si svilupperà in svariati appuntamenti durante l'Anno Giubilare. Ad introdurre i lavori il Commissario Straordinario ARSIAL Massimiliano Raffa, che ha illustrato importanti iniziative che nel corso dell'anno stanno portando la Regione Lazio e le sue eccellenze enogastronomiche al centro dell'attenzione internazionale. La partecipazione ad importanti vetrine internazionali, accende i riflettori sul Lazio e sulle sue bellezze alimentando sempre più un turismo enogastronomico che nel caso di quest'ultima iniziativa viaggia in parallelo con i cammini della fede e spiritualità. Proprio in tema di fede l'Abate O.S.B. Dom Roberto Dotta è intervenuto sottolineando l'importanza del luogo dove viene inaugurata quest'iniziativa regionale, conosciuto come la culla del cristianesimo, dove San Benedetto realizzò i monasteri benedettini, oggi bene dell'Unesco.

Emanuele Rocchi nel suo ruolo di Sindaco facente funzioni di Subiaco, è intervenuto ricordando doverosamente l'ex Sindaco Domenico Petrini recentemente scomparso a causa di un malore, ricordando la sua intensa attività per promuovere Subiaco ed il suo territorio. In tema di territorio Rocchi, apprezzando la numerosa presenza di figure istituzionali presenti, tra cui i vari Sindaci della Valle dell'Aniene, ha sottolineato che quest'iniziativa non è limitata al contesto dell'Anno Giubilare ma è un evento che deve coinvolgere tutti i Comuni del territorio ed avere un prosieguo anche negli anni successivi, ponendo particolare attenzione agli agricoltori ed allevatori. Il Presidente della Commissione Speciale per il Giubileo 2025 Giorgio Simeoni, ha evidenziato i vari riflessi positivi che il Giubileo espande su tutto il territorio regionale, rappresentando una notevole crescita sul piano economico, offrendo allo stesso tempo la possibilità di promuovere i cammini religiosi o qualunque altra iniziativa tesa alla conoscenza del territorio e alla valorizzazione delle altre produzioni agricole. L'Assessore Regionale Giancarlo Righini (agricoltura e sovranità alimentare) ha concluso i lavori, spiegando che il Giubileo rappresenta un'occasione straordinaria per far scoprire ai tanti pellegrini che arriveranno, (si tratta di circa 30 milioni di pellegrini, che uniti ai 50 milioni di turisti che ogni anno giungono in Italia, diventano 80 milioni) i tesori culturali ed enogastronomici del Lazio. Partire da Subiaco è significativo perché rappresenta un luogo simbolo che riesce a coniugare una profonda cultura cristiana a eccellenze gastronomiche di qualità superiore. Tra i presenti i consiglieri regionali Flavio Cera, Marika Rotondi e Micol Grasselli ed il Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli.

"E' davvero importante –ha commentato Foppoli- che quest'evento si sia svolto qui a Subiaco in territorio del Parco dei Simbruini, ringrazio tutti i partecipanti, l'Assessore Righini ed i rappresentanti di Arsial e della commissione speciale del Giubileo. In questo luogo di grande spiritualità quali appunto i monasteri benedettini, è iniziato un progetto che coinvolgerà tutta la Regione Lazio, e che accenderà in questo Anno Giubilare i riflettori sul nostro territorio".

Secondo il programma si svolgeranno altri quattro eventi, come quello di Subiaco, per presentare il progetto, il prossimo sarà il 17 febbraio a Viterbo, il 21 febbraio a Gaeta, il 23 febbraio ad Anagni ed infine il 28 febbraio a Rieti. Gli eventi organizzati sono 12 ed inizieranno il prossimo 21 marzo a Subiaco nell'ambito della festività di San Benedetto, si svolgeranno tutti durante le feste patronali come ad Anagni il 19 agosto per la festività di San Magno, e si concluderanno l'8 dicembre con un evento di chiusura.

Di Danilo Ambrosetti.