Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Nella mattinata di oggi, presso la Porta del Parco a Subiaco, l'associazione A.L.API (Associazione Laziale Apicoltori) in collaborazione con il Comune di Vallepietra rappresentato dal Sindaco Daniele Mioni, ha incontrato il Commissario straordinario del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli, per presentare una proposta progettuale relativa alla conservazione e tutela dell'ape ligustica. L'Apis mellifera ligustica è una delle quattro sottospecie di ape da miele autoctone presenti e più diffusa in Italia, oggi però a causa soprattutto dell'importazione di api regine dall'estero e dell'uso di api cosiddette ibride, la purezza genetica di questa sottospecie è a rischio, tanto che nel Lazio è stata inserita tra le specie a rischio di erosione genetica. "E' un progetto molto interessante –ha commentato il commissario Foppoli- le api sono preziosi insetti impollinatori e sono fondamentali per la salvaguardia della nostra biodiversità, avere sul territorio nazionale l'ape ligustica è una fortuna, l'impegno del sodalizio e del Comune di Vallepietra è lodevole sottolineando anche che l'apicoltura non è solo biodiversità, ma è sinonimo anche di tutela del territorio.

Questo sarà un progetto pilota e sperimentale, e trovare collocazione all'interno del Parco sul territorio del Comune di Vallepietra, che è una location ideale totalmente immersa all'interno del Parco, nella quale questa specie avrà modo di riprodursi e produrre un prodotto di alta qualità". "Con l'incontro di oggi –ha commentato il Sindaco di Vallepietra Daniele Mioni– abbiamo voluto gettare le basi per un importante progetto di tutela della genetica dell'ape Ligustica, ape puramente italiana. A seguito di diversi incontri tra la nostra amministrazione e l'associazione ALAPI, abbiamo deciso, coinvolgendo anche gli apicoltori del nostro territorio (Alessio e Roberto Locicero), di presentare oggi il progetto al Commissario Alberto Foppoli ed al Direttore del Parco dei Monti Simbruini Gianluca Scialanga i quali hanno dato parere più che favorevole. Sono particolarmente orgoglioso sia per la scelta del nostro territorio sia per il livello tecnico scientifico del progetto e delle positive ricadute socio-economiche che ne deriveranno".

