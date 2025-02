Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Subiaco, Foppoli: “La sinergia tra gli Enti rende il territorio più compatto e da più possibilità di essere protagonisti nei progetti europei”

(Jenne, 24 Feb 25) Nel pomeriggio presso la Biblioteca comunale di Subiaco, si è svolto un interessante incontro, dal tema "Risorse europee nelle aree rurali", che ha visto la partecipazione di vari esponenti politici di vario spessore. Al tavolo dei lavori il Sindaco f.f. Emanuele Rocchi, il Vice Presidente del Parlamento Europeo On. Antonella Sberna, l'On. Denis Nesci, il sen. Marco Silvestroni, l'On. Alessandro Palombi, il Presidente del Consiglio Regionale On. Antonello Aurigemma ed il consigliere regionale On.Flavio Cera. Un pubblico attento ha assistito all'evento con la presenza di vari Sindaci della Valle della Valle dell'Aniene. Nei vari interventi è stata fatta un'interessante fotografia, che mostra quello che rappresentano oggi le aree rurali, e delle grandi potenzialità che possono sviluppare, facendo emergere le varie le sfide che si trovano ad affrontare e che alle volte sembrano insuperabili. L'invecchiamento demografico, i bassi livelli di reddito, la mancanza di opportunità lavorative, l'allargamento del divario digitale, l'insufficienza di infrastrutture adeguate e l'impatto dei cambiamenti climatici le rendono poco attraenti e fanno sì che il fenomeno dello spopolamento rurale, certamente non nuovo, non si sia mai fermato. Il sostegno a favore delle aree interne è finanziato anche con fondi europei destinati allo sviluppo locale, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), il Fondo sociale europeo (Fse) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Tali risorse vengono impiegate in interventi di adeguamento e miglioramento dei servizi essenziali, ed i progetti di sviluppo locale. Da un lato, le misure hanno lo scopo di rivalorizzare il capitale storico, artistico e naturale del territorio, ma anche tutelare l'artigianato locale; dall'altro, si tenta di attirare i giovani e limitare lo spopolamento, incentivando l'insediamento di nuove attività economiche e la creazione di occupazione, fattori che necessitano di un adeguato livello di servizi essenziali, ma che, a loro volta, ne stimolano il potenziamento.

"Dall'incontro di oggi –ha sottolineato nel suo intervento il commissario del Parco Naturale dei Monti Simbruini Alberto Foppoli- sono state mostrate le varie opportunità di aiuti economici provenienti dall'Europa, con l'obiettivo di dare linfa a questi territori che devono essere promossi e rilanciati a nuova vita. Quello che ci tengo ad evidenziare è l'aspetto del coinvolgimento, ossia è importante fare rete, da solo il singolo Comune non avrà mai un adeguato spazio, solo con una sinergia estendendo sempre più il territorio ci sono più possibilità di partecipare a progetti d'interesse comunitario. La Regione Lazio, mostra grande attenzione per i territori rurali, che rappresentano le radici culturali e conservano una grande ricchezza da tutelare e valorizzare".

Di Danilo Ambrosetti