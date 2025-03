Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

(Jenne, 04 Mar 25) La Giornata Mondiale della Fauna Selvatica si celebra ogni anno il 3 marzo ed è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 2013 per sensibilizzare sull'importanza della fauna e della flora selvatiche e per combattere il bracconaggio e il commercio illegale di specie a rischio.Quest anno il tema è "Finanza per la conservazione della fauna selvatica: investire nelle persone e nel pianeta". I promotori di questa giornata, tra cui le Nazioni Unite e la Convenzione CITES, mettono in risalto l'urgenza di dedicare risorse finanziarie alla conservazione della fauna selvatica, quale componente fondamentale della biodiversità del nostro pianeta.

[foto di Walter Fiore]