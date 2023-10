Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Zaino in spalla, scopriremo l'Anello del Rifugio, questo incredibile trekking si snoda tra ampie vedute panoramiche, faggete e grotte!

Sabato 14 Ottobre 2023 dalle 09:30 alle 15:30

Zaino in spalla e scarponcini ai piedi, partiremo scoprendo il sentiero dell'anello del Rifugio, questo incredibile trekking che si snoda tra ampie vedute panoramiche, maestose faggete, grotte e ampi pascoli. Il punto di ritrovo sarà il pittoresco borgo di Vallepietra, immerso nella valle del Simbrivo; lasciato il borgo ci incammineremo entrando in un fitto bosco di carpino nero per poi arrivare nel punto più panoramico dell'escursione: l'Ara Antica. Da qui proseguiremo attraversando la macchia e la fonte fino ad arrivare alle grotte, immerse nel verde dei boschi e poco visibili vista la ricca vegetazione. Visitate le cavità, proseguiremo il cammino arrivando fino al Rifugio Faito, immerso in una bellissima prateria e punto di sosta per il pranzo al sacco. Qui, inoltre, assaporeremo il mitico "SPUNTINO AL SACCO" d'altra parte una merenda in compagnia immersi nella natura è quello che ci vuole. Terminato il banchetto infiliamo lo zaino e ci dirigiamo la fonte riallacciando il tratto di sentiero dell'andata fino ad arrivare al punto finale, Vallepietra e qui, con i saluti finali, si conclude il trekking.

DETTAGLI SULL'EVENTO "ANELLO DEL RIFUGIO"

Tipologia di escursione: Escursione

Difficoltà: E ( Escursionistico)

Distanza: 14 Km

Dislivello: 550 metri

Costo: 15 euro*.

*Nella quota è compreso il servizio guida

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

GUIDA

Samuele Giancarlini – Guida Ambientale Escursionistica

PARTECIPARE è FACILE

Chiama il 334 8302603 (anche tramite WhatsApp – Telegram).

Iscriviti con un click ISCRIVITI ORA (scrivendo "ANELLO DEL RIFUGIO" ed il vostro nome e cognome).

AGGIORNAMENTI SULL' EVENTO

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA AL CLIENTE

Hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare? Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi, maglietta traspirante a manica corta, cappellino con visiera.

ZAINO

Acqua secondo necessità, barrette energetiche, frutta, occhiali da sole, crema solare, softshell (anti-vento), pile, fazzoletti di carta, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco, repellente per insetti, poncho impermeabile (in caso di pioggia è ideale perchè copre sia lo zaino che tutto il corpo e quando si richiude occupa pochissimo spazio!), guanti.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

