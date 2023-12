Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

In vetta al Monte Autore per gli auguri natalizi

Sabato 23 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 17:30

Un itinerario ad anello di grande interesse paesaggistico per raggiungere la panoramica vetta del Monte Autore, imponente massiccio che domina nel Lazio la parte centrale dei monti Simbruini.

Sul Monte Autore, la vetta più elevata in provincia di Roma, per i saluti e gli auguri natalizi.

E se fosse un bianco Natale? Tutti in vetta con le ciaspole ai piedi!

"Ma la vista che si gode dalla sua cima è maravigliosa! Tutte le montagne più alte dell'Appennino centrale: il Vettore, il Gran Sasso, il Velino, la Maiella, il Cotento, il Viglio, il Sirente, il Fanfilli e il Semprevisa; gli sorgono intorno e par che si affaccino su gli altri monti per ammirarlo. E l'ammiriamo anche noi, mentre gli stiamo seduti sopra con la schiena appoggiata a una torretta di sassi."

Con queste parole, sul finire dell''800, il poeta e pittore Cesare Pascarella racconta la sua prima esperienza di viaggio sul Monte Autore.

Un percorso poco impegnativo, immerso in una delle faggete più estese d'Europa, che dona una sensazione di assoluta lontananza e separazione dall'ambiente antropizzato pur trovandoci a poca distanza dalla stazione sciistica di Campo dell'Osso.

Raggiunta la vetta il panorama è sconfinato e siamo accolti da un mare infinito di valli e vette: dalla Laga al Gran Sasso, dal Velino-Sirente alla Majella, dal Terminillo ai Sibillini, dai Monti Ernici al PNALM.

Se il percorso sarà innevato, chi non le possiede, potrà noleggiare le ciaspole sul posto.

https://www.andareazonzo.com/trekking/escursione-guidata-panettone-d-autore/