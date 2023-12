Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sulle Tracce della Pigna d'oro permette di percepire, udire, identificare e capire una parte più estesa del mondo naturale.

Domenica 17 Dicembre 2023 dalle 10:30 alle 15:30

Sulle Tracce della Pigna d'Oro permette di percepire, udire, identificare e capire una parte più estesa del mondo naturale. Avvicinare i bambini alla natura significa dare loro uno strumento in più per vivere in un mondo migliore.

L'escursione-avventura metterà alla prova i partecipanti, che dovranno cimentarsi in 4 prove di abilità (equilibrio, orientamento, riconoscimento e forza) per conquistare la "Pigna d'Oro". La guida, nel briefing iniziale spiegherà il gioco e poi darà inizio al gioco-escursione. Al termine del gioco , verranno effettuati i conteggi per la classifica finale, e la squadra vincitrice verrà premiata con l'ambita Pigna d'oro e un premio a sorpresa. Inoltre per ricordare la bellissima giornata ludica, verranno consegnate a tutti i partecipanti le pergamene con l'attestato di partecipazione. Siete pronti per questa sfida in natura?

DETTAGLI SULL'EVENTO "SULLE TRACCE DELLA PIGNA D'ORO"

Tipologia di escursione: Gioco-Escursione per famiglie

Difficoltà: T/E (Turistico / Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza: 6 Km

Dislivello: 200 metri

Durata: 5 ore (soste non comprese)

Costo: 20 euro adulti - 15 euro bambine/i* (da 4 anni fino a 13 anni di età - la quota comprende il servizio guida).

Il numero massimo di partecipanti è di 3 famiglie

IMPORTANTE

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali. I tempi di durata dell'escursione inseriti all'interno dell'evento potranno subire delle variazioni in base alle soste che si effettueranno.

PARTECIPARE è FACILE

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram.

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ASSISTENZA

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento, calzature, da utilizzare, Risponderemo ad ogni tua domanda sull'evento.

COME VESTIRSI

Scarponcini alti da trekking (consigliati per proteggere la caviglia), pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante termica a manica lunga, softshell (anti-vento), pile, berretto in lana. (Consigliato abbigliamento a strati!).

ALL'INTERNO DELLO ZAINO: Acqua secondo necessità (in questo itinerario NON SONO PRESENTI fontanili o fonti quindi rifornirsi di acqua prima di partire), barrette energetiche, frutta, macchinetta fotografica, cappellino con visiera, fazzoletti di carta, repellente naturale insetti, sacchetto per rifiuti, pranzo al sacco.

Cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto.

