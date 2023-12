Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 30 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 15:00

Ciaspolata panoramica con itinerario ad anello da Livata, loc. Monna dellʼOrso, fino alla vetta del Monte Autore (alt. 1855 m).

In questa bellissima ciaspolata, che è divenuta nel corso degli anni una vera e propria classica appenninica, andremo alla scoperta di alcuni dei piú affascinanti luoghi del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini! Partiremo da Livata, in località Monna dellʼOrso, da alcuni decenni sede per molte attività e sport invernali e non solo, con un piccolo ma ben tenuto complesso sciistico; attraverseremo le magnifiche faggete di altofusti che caratterizzano la prima parte del percorso, dove percorreremo tratti di sentiero che ci faranno vedere da vicino le piste da sci e avremo la possibilità di osservare e conoscere i differenti tipi di neve al suolo, con i suoi suoni e le sue consistenze diverse. Passeremo poi ad affrontare lʼagile salita alla vetta del Monte Autore (alt. 1855 m), quarta cima piú alta dei Monti Simbruini, da cui godremo di una sorprendente panoramica a 360° che spazierà su tutti i gruppi montuosi innevati dellʼAppennino Centrale! Sulla via del ritorno, infine, ci dedicheremo a dei piacevoli fuorisentiero che ci permetteranno di ammirare le imponenti «facciatone» di roccia e neve, e le ampie e affascinanti faggete che ritorneranno come scenario naturale dellʼultima parte dellʼitinerario.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Ciaspolata con dislivello equilibrato, aperta a tutti gli amanti della montagna e delle camminate in natura che vogliono avere una suggestiva esperienza su neve, anche come primo approccio alle ciaspole; attività adatta anche a famiglie e a ragazzi di età superiore ai 10 anni. Data e ora inizio attività: sabato 30 dicembre 2023, ore 9.30. Luogo di incontro: Campo dell'Osso, Subiaco (punto geolocalizzato al momento dell'iscrizione).

Quota di partecipazione: adulti 15 € a persona (comprensivi dellʼaccompagnamento di 2 Guide Ambientali Escursionistiche professioniste dotate di copertura assicurativa Rct completa); gratuita per ragazzi tra 10 e 17 anni.

Lʼiscrizione deve essere confermata ad Alterra con lʼinvio di un messaggio al numero 3403458910 via WhatsApp, Telegram o Messenger entro le ore 21.00 di giovedí 28 dicembre 2023.



DATI TECNICI

Lunghezza totale del percorso: 6,5 km

Dislivello: +370 m, -370 m

Durata: 5 ore e mezza



COME VESTIRSI E COSA PORTARE?

Abbigliamento ed equipaggiamento obbligatori: scarponcini impermeabili da escursionismo o da alpinismo, ciaspole*, bastoncini con rondelle, guscio o giacca antivento, almeno 2 indumenti caldi e di ricambio, pantaloni da escursione su neve, occhiali da sole con lenti avvolgenti, guanti termici, cappello termico, acqua (consigliato almeno 1 litro); pranzo al sacco ed eventuali spuntini di recupero.

*Per coloro che ne avessero bisogno, le ciaspole potranno anche essere facilmente noleggiate prima dellʼinizio della ciaspolata.



ACCOMPAGNATORI di Alterra:

FRANCESCO SILVESTRI Guida Ambientale Escursionistica, associato Aigae, tessera n. LA574

MARTA PATACCHIOLA Guida Ambientale Escursionistica e Guida del Parco, associata Aigae, tessera n. LA573