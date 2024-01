Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sulla via del lupo è una ciaspolata che percorre il meraviglioso sentiero del lupo sui Monti Simbruini tra pianori carsici e ampie faggete.

Venerdì 5 Gennaio 2024 dalle 10:30 alle 15:30

Zaino in spalla e ciaspole ai piedi sulla via del Lupo percorre il sentiero che parte da Campaegli e si snoda all'interno delle bellissime faggete del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Inizialmente, maestosi boschi di faggio si innalzano fino a 30 metri di altezza, e grazie all'innevamento, creano un paesaggio ancora di più fiabesco. Lasciata la foresta di faggio, si apre un piccolo pianoro, mentre lateralmente la macchia delimita la piccola valle creando un colpo d'occhi pazzesco. In questo punto osserveremo le prime tracce della fauna locale e brevemente verrà effettuato un briefing di spiegazione delle impronte poi, conseguentemente al ritrovamento di escrementi, capiremo da quanto tempo l'animale è passato in zona. Ripreso il cammino ci avvicineremo al bivio per la via del Lupo e successivamente arriveremo al pianoro di Camposecco per poi raggiungere l'omonimo rifugio. Al fine di rendere questa giornata speciale, sarà un vero piacere condividere insieme a voi il mitico "SPUNTINO AL SACCO! Infine, terminato il banchetto, indosseremo nuovamente le ciaspole, ed attraverseremo il macchione fino ad arrivare al punto finale della ciaspolata.

DETTAGLI SULL'EVENTO "SULLA VIA DEL LUPO"

Tipologia di escursione: Escursione in Ambiente Innevato

Difficoltà: EAI (Escursione in Ambiente Innevato)

Distanza: 10 Km

Dislivello: 280 metri

Costo: 25 euro a persona adulti - 20 euro a persona bambini da 11 a 13 anni (la quota comprende il servizio guida e noleggio ciaspole e bastoncini).

I programmi di escursione possono subire variazioni in funzione delle condizioni meteo-ambientali.

Le attività escursionistiche sono attività sportive adatte comunque ai soggetti che godono di sana e robusta costituzione fisica e voglia di stare in mezzo alla natura.

PUNTO DI RITROVO

Ore 10:00 presso il punto di incontro inviato dalla guida tramite WhatsApp -Telegram.

AGGIORNAMENTI

E' nostra consuetudine aggiornare costantemente i partecipanti su condizioni meteo, eventuali variazioni di orari e del punto di ritrovo.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO

Consigliato abbigliamento a strati, di seguito gli indumenti specifici: Vi darò qualche consiglio utile sull'abbigliamento da utilizzare durante una ciaspolata.

Io prediligo l'abbigliamento a strati perché da la possibilità di fronteggiare meglio gli sbalzi di temperatura.

Ma ora Iniziamo con gli indumenti e partiamo dal basso: le scarpe!!!

SCARPE

La calzatura deve essere impermeabile e traspirante per mantenere i piedi asciutti.

Il mio consiglio è di indossare scarpe con tomaia alta in modo da evitare le slogature.

Inoltre è importante anche la trazione sulla neve, visto che spesso prima di ciaspolare bisogna fare qualche metro di strada avere una scarpa con suole snow-contact può evitare qualche scivolone!

CALZE IN LANA anti abrasione

Le calze sono importanti per il comfort del piede e per evitare fastidiose abrasioni durante l'escursione.



(1° strato parte bassa direttamente a contatto con la pelle) CALZAMAGLIA IN LANA MERINOS

La grande capacità d'assorbimento della lana mantiene il corpo asciutto.

Inoltre la lana garantisce la regolazione termica.



(2° strato parte bassa) PANTALONE TRASPIRANTE E IDROREPELLENTE

Idro-repellente per rimanere asciutti al contatto con la neve, e comodo in modo da dare la massima libertà di movimento.



(1° Strato parte alta direttamente a contatto con la pelle) MAGLIA TRASPIRANTE TERMICA

Consente di mantenere il corpo caldo ed asciutto.



(2° strato parte alta) MICROPILE

Tessuto caldo e traspirante facilmente comprimibile. Ideale da fondo zaino.



(3°strato parte alta) SOFTSHELL – ANTIVENTO

E' una protezione supplementare contro il vento. Mantiene il calore e lascia traspirare gli altri strati. Inoltre è consigliabile idrorepellente.



(4° strato da tenere dentro lo zaino!) PONCHO – IMPERMIABILE

Da tenere sempre dentro allo zaino in tutte le stagioni. E' utile durante la pioggia ma anche durante nevicate forti. Massima impermeabilità. Piccolo, compatto e leggero, Si può portare dappertutto grazie alla custodia integrata. Inoltre protegge tutto il corpo, zaino compreso!



PRIMA DI INIZIARE LA CIASPOLATA INDOSSARE LE GHETTE

Sono fondamentali per evitare che entri all'interno della calzatura la neve, facili da indossare ed estremamente utile per il comfort del piede.



BERRETTO IN LANA E GUANTI

Ultimi ma non meno importanti berretto in lana e i guanti che consiglio in Membrana impermeabile e tessuto idrorepellente.

Ovviamente in automobile tenete sempre un cambio abiti e scarpe!

