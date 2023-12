Raccolta fondi per la Fondazione Telethon

Da Sabato 16 a Domenica 17 Dicembre 2023 dalle 09:30 alle 12:00

In occasione della raccolta fondi per la Fondazione Telethon faremo una camminata che partirà da Piazza del Campo, poi proseguirà in Via Fabio Filzi, Via dei Monasteri,Torre dei Carbonari, Contrada Rapello, C.da S- lorenzo, Via della Pila, Convento S. francesco, Ponte S. francesco, Parco Fluviale, Borgo degli Opifici e Piazza del Campo

Prenotarsi entro il 15 dicembre 2023.

donazione di € 10,00 che sarà devoluta alla Telethon