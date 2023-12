Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Mercoledì 27 Dicembre 2023 dalle 13:00 alle 17:30

Ciaspolata pomeridiana con itinerario da Campo Staffi ai pascoli innevati di Campitelli (alt. 1700 m) con passaggio dalla dorsale di Serra San Michele.

In questa panoramica e rilassante ciaspolata con un percorso adatto a tutti, andremo insieme alle Guide di Alterra alla scoperta di un'altra parte del magnifico Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini! Partiremo dalla località sciistica di Campo Staffi, con le sue piste adagiate sugli ampi pendii, per entrare subito nella prima delle fitte faggete che caratterizzeranno gli scenari naturali di questo itinerario; in un'alternanza di boschi e prati scoperti raggiungeremo dapprima gli splendidi affacci della Serra San Michele (alt. 1760 m), di fronte all'affascinante Monte Tarino, in primo piano con la sua Cresta Sud-Est, e poi in lontananza verso il Monte Autore. Procedendo poi attraverso tranquilli angoli di bosco, arriveremo infine ai prati di Campitelli, caratterizzati da sinuose doline innevate, appena piú in basso di Cima Ceriotta. Sulla via del ritorno, ci dedicheremo infine a piacevoli variazioni che intersecheranno la via dell'andata, offrendoci panorami sul Gruppo del Velino-Sirente e le Montagne del Cicolano da un lato, e Campo Ceraso e Campo Staffi dall'altro.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

Ciaspolata senza dislivelli impegnativi, aperta a tutti gli amanti della montagna e delle camminate in natura che vogliono avere una suggestiva esperienza su neve, anche come primo approccio alle ciaspole; attività adatta anche a famiglie e a ragazzi di età superiore ai 10 anni. Data e ora inizio attività: mercoledí 27 dicembre 2023, ore 13.00. Luogo di incontro: Campo Staffi, Filettino (punto geolocalizzato al momento dell'iscrizione).

Quota di partecipazione: adulti 15 € a persona (comprensivi dell'accompagnamento di 2 Guide Ambientali Escursionistiche professioniste dotate di copertura assicurativa Rct completa); gratuita per ragazzi tra 10 e 17 anni.

L'iscrizione deve essere confermata ad Alterra con l'invio di un messaggio al numero 3403458910 via WhatsApp, Telegram o Messenger entro le ore 21.00 di lunedí 25 dicembre 2023.

DATI TECNICI

Lunghezza totale del percorso: 8,5 km

Dislivello: +200 m, -200 m

Durata: 4 ore

COME VESTIRSI E COSA PORTARE?

Abbigliamento ed equipaggiamento obbligatori: scarponcini impermeabili da escursionismo o da alpinismo, ciaspole*, bastoncini con rondelle, guscio o giacca antivento, almeno 2 indumenti caldi e di ricambio, pantaloni da escursione su neve, occhiali da sole con lenti avvolgenti, guanti termici, cappello termico, acqua (consigliato almeno mezzo litro); eventuali spuntini di recupero.

*Per coloro che ne avessero bisogno, le ciaspole potranno anche essere facilmente noleggiate prima dell'inizio della ciaspolata.

ACCOMPAGNATORI:

FRANCESCO SILVESTRI Guida Ambientale Escursionistica, associato Aigae, tessera n. LA574

MARTA PATACCHIOLA Guida Ambientale Escursionistica e Guida del Parco, associata Aigae, tessera n. LA573