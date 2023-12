Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Dai Nevai all'Aniene

Sabato 23 Dicembre 2023 dalle 11:00 alle 17:00

23 dicembre

Colle Campitellino, la storia dell'acqua dai nevai all'Aniene.

La risorsa più preziosa. L'acqua!

E' il tema di questa escursione e l'elemento che ha determinato la forma e la natura del territorio che attraverseremo durante questa escursione. I monti Simbruini sono strettamente legati all'acqua e in particolare la valle del Simbrivio è stata plasmata. Raggiungendo le zone sommitali di Colle Campitellino avremo un colpo d'occhio incredibile sulla valle e sulle creste del parco regionale dei Monti Simbruini. Proprio qui potremo approfondire il percorso dell'acqua che dai nevai raggiunge i fiumi dopo un lunghissimo viaggio tra nel cuore delle montagne. Se la neve avrà voluto decorare questo itinerario, la nostra escursione sarà arricchita dalla possibilità di seguire le tracce degli animali che frequentano assiduamente questa zona per passare da un lato all'altro del versante in cerca d'acqua e di cibo.

COSA FAREMO

Da Monte Livata ci sposteremo in auto verso i Fondi di Jenne, meraviglioso pascolo che da solo giustifica la visita sui Simbruini. Da qui, dopo aver lasciato le auto, partiremo alla volta del valico nei pressi del Colle Colubretta che collega Vallepietra e la valle delle cascate alla zona di Monte Livata. Qui non è raro incontrare tracce di animale, in particolare del lupo che marca il territorio su questo crocicchio. E' il luogo perfetto per immergersi nel silenzio e nei suoni della natura. Approfitteremo per praticare una piccola attività esperienziale legata ai sensi.

Proseguiremo nella faggeta raggiungendo i primi punti panorami esposti a favore della lontana, ma visibile costa tirrenica, i monti Ausoni e Aurunci.

Intorno all'ora di pranzo saremo nei pressi di Colle Campitellino. Ci fermeremo per il pranzo e per osservare la zona e approfondire il tema dell'escursione: l'azione dell'acqua ed il suo lungo viaggio dai nevai alle valli e nelle nostre case.

Inizia la discesa verso la faggeta e verso una vasta zona di taglio attraversata dai un facile sentiero forestale che ci porta a scoprire anche due peculiarità carsiche ovvero il pozzo della creta rossa e il pozzo della neve.

Siamo prossimi all'arrivo quando il sole sta calando e raggiunto di nuovo il parcheggio faremo le ultime considerazioni prima di tornare a Monte Livata per un aperitivo libero o per salutarci e rientrare.

Nel caso di mancanza di neve il percorso può essere allungato per raggiungere altri luoghi di interesse che non alterano la durata preventivata.

Escursione tematica

460 m+

10 km

Anello

semplice

Attrezzatura obbligatoria

scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, zaino, acqua (almeno 1,5 lt), pranzo al sacco.

Costo 15 euro a persona

Info e prenotazioni 3393785522 su whatsapp o via e-mail rockinaturexp@gmail.com

Appuntamento ore 11:00 a Livata, posizione indicata al momento della prenotazione.