Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Verso Camposecco e i Tre Confini.

Martedì 26 Dicembre 2023 dalle 10:30 alle 17:30

26 dicembre

Altopiani, faggete e cioccolata calda.

Buon Natale a tutti! Dopo le celebrazioni, i regali e le cene, la natura torna a chiamarci e ci inviata ad abbandonarci ad una lunga, ma piacevole camminata sui monti Simbruini. Da Campaegli, nei pressi di Cervara di Roma, raggiungiamo a piedi Camposecco, protagonista del film "Lo chiamavano Trinità". I paesaggi sono maestosi e pacifici e le dense faggete, spoglie e luminose. Un'escursione per rilassarci e godere della secca e pura aria invernale che qui sui 1500 metri avrà (si spera) portato neve e preziosi cristalli a decorare ogni angolo. La luce sarà la grande protagonista della nostra passeggiata e ci accompagnerà variando di toni e intensità fino al tramonto, quando calzeremo le torce frontali per l'ultimo tratto prima di arrivare a scaldarci davanti al camino del Rifugio Montano di Campaegli. Qui potrete decidere se restare per due chiacchiere in compagnia, un aperitivo o addirittura fino a cena, mentre ripercorriamo l'itinerario fatto a piedi arricchendolo di curiosità e approfondimenti su natura, cultura e storia di questi territori.

COSA FAREMO

Dal residence "Le Rocce" di Campaegli si procede in macchine proprie per km circa parcheggiando all'imbocco del sentiero. Da qui percorreremo un tratto di strada forestale che si immerge rapidamente in una faggeta ceduata. Prima di abbandonare la strada e mettere i piedi sul sentiero, potremo osservare l'antico pascolo di Camporotondo. Proseguiremo per circa un'ora all'interno della faggeta in direzione del Vallone della Lepre, dove sono visibili delle emersioni di rocce carsiche molto suggestive che si sviluppano lungo il percorso che conduce ad un'area molto aperta dove faremo una breve pausa prima di percorre una breve discesa verso i margini di Camposecco. Giunti ai limiti dell'altopiano faremo la pausa per il pranzo in un luogo che domina sul pianoro, ideale per fotografie e per raccontarvi la storia di questi luoghi. Percorreremo brevemente il pianoro prima di entrare in una più antica e fitta faggeta, dominata da alberi colossali, lungo il sentiero che porta ai Tre Confini e ad un altro altopiano al termine del quale imboccheremo una carrareccia in disuso che ci à con circa un'ora al punto di partenza.

Dai Tre Confini l'illuminazione potrebbe richiedere l'uso di torce frontali (fornite dalla guida se necessario)

E' possibile fare un aperitivo, merenda e cena prenotando al momento della conferma di partecipazione all'escursione (cena prenotabile entro e non oltre il 23 dicembre) Info sul menù riservate ai partecipanti.

Escursione tematica

405 m+

15 km

Anello

semplice, ma lungo

Attrezzatura obbligatoria

scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, zaino, acqua (almeno 1,5 lt), pranzo al sacco.

Costo 15 euro a persona

Info e prenotazioni 3393785522 su whatsapp o via e-mail rockinaturexp@gmail.com

Appuntamento ore 10:30 a campaegli, posizione indicata al momento della prenotazione.