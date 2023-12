Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Attraverso le faggete di Monte Livata

Venerdì 29 Dicembre 2023 dalle 11:30 alle 18:00

29 dicembre

L'ultima luce dell'anno. Attraverso le faggete di Monte Livata.

Sono gli ultimi giorni dell'anno. La luce e il sole si offrono per poche ore al giorno e il paesaggio montano sembra cristallizzato in una quiete statica, animata solo dai festeggiamenti natalizi e per l'anno nuovo. In questo scenario, lasceremo il brusio dei mercatini e della convivialità per raggiungere le dense faggete dei Monti Simbruini, questa volta sopra la zona residenziale di Monte Livata. Un itinerario fatto di affacci panoramici, boschi incredibile e una luce che pochi momenti dell'anno sanno regalare. Questa escursione è adatta a tutti e ha lo scopo di salutare un'anno di passeggiate tra montagne, boschi e paesaggi, augurandoci che il prossimo ci regali altrettante emozioni.

COSA FAREMO

Dall'anello di Monte Livata raggiungiamo il passo delle pecore decorato da pini neri, ginepro e rosa canina. Da qui raggiunto il valico faremo una piccola pausa per riprendere fiato dopo l'unica breve salita dell'itinerario e per osservare il meraviglioso panorama che spazia fino alla costa. Alla volta del sentiero dell'alta via, raggiungiamo una bellissima faggeta che fa da bordatura ad uno sperone roccioso, altrettanto panoramico. L'itinerario prosegue verso Campo dell'Osso. Qui ci fermeremo per la pausa pranzo e sarà possibile usare il bar per il bagno o per prendere un caffè. Dopo pranzo inizieremo la via del ritorno verso Monte Livata dove arriveremo intorno alle 17:00

Escursione tematica

405 m+

10 km

Anello

semplice

Attrezzatura Obbligatoria

scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, zaino, acqua (almeno 1,5 lt), pranzo al sacco.

Costo 15 euro a persona

Info e prenotazioni 3393785522 su whatsapp o via e-mail rockinaturexp@gmail.com

Appuntamento ore 11:30 a Livata, posizione indicata al momento della prenotazione.