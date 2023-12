Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 16 Dicembre 2023 dalle 09:00 alle 15:00

LA PRUGNA – PRATAGLIA – CERVARA la nostra ultima escursione per il 2023

Il sentiero 661b che conduce a Fonte Martino ci farà inoltrare verso le antiche rovine de La Prugna con panorami che si affacciano sulla Valle dell'Aniene – Parco dei Monti Simbruini e i dirimpettai Monti Ruffi e al di la di questi i Monti Prenestini e di fianco i Monti Lucretili.

I resti di questa antica roccaforte, distrutta dal bandito Marco Sciarra nel 1600 sono dominati da uno sperone in muratura del mastio del castello facendone osservare ancora l'impianto urbanistico.

Incroceremo il Sentiero Coleman sino a Prataglia sede della Locanda dell'Orso e dell'Osservatorio Astronomico »Del Sole» e la NikolaosRoute – La via Nicolaiana, cammino spirituale europeo che a Cervara promuove la storia del Natale nei secoli dai Saturnali a San Nicola a santa Claus" .

Per chi vorrà sarà possibile con prenotazione consumare un pasto frugale a base di fagiolina di Arsoli presso la Locanda dell'Orso

Di seguito le caratteristiche del percorso.

Difficoltà E

Dislivello + 170 /-152 m

Lunghezza 11,5 Km

Tempo intera escursione 6 hINFORMAZIONI A.E.V. Marzio Rotili cell. 338 7521219Luigi Tilia cell. 349 0993075PRENOTAZIONI prenotazioni (entro le 16 di Venerdi 15/12/2023)

Marina Lo Bascio cell. 338 9659868NOTE: Appuntamento: Ore 08,00 – Fermata metro C Malatesta - Roma oppureAPPUNTAMENTO ore 8,30 presso la piazza di Arsoli antistante il bar Savoia e Arasolis ( Bivio per Cervara ) plus code 22R8+G8 Arsoli, Città metropolitana di Roma CapitaleAPPUNTAMENTO ORE 9,00 PIAZZALE SAN ROCCO CERVARA DI ROMA plus codeX3QC+MX Cervara di Roma, Città metropolitana di Roma CapitaleCosto Escursione: contributo di 10€ dovuto a spese escursione valevole per tesserati FederTrek. Costo della tessera FederTrek (obbligatoria) 15€.Munirsi di acqua in abbondanza.

Abbigliamento: scarpe da trekking, k-way, cappello e bastoncini.

L'attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di sicurezza e di opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro indicazioni, in caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l'eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate