Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 30 Dicembre 2023 a Lunedì 1 Gennaio 2024 dalle 09:30 alle 17:00

Vuoi trascorrere un Capodanno festeggiando in compagnia e lontano dal chiasso metropolitano?

Vuoi immergerti nel contesto magico di magnifiche ciaspolate nel bosco e condividere una lauta cena a suon di musica in un ristorantino sulla neve aspettando l'entrata del nuovo anno?

Ami la natura e sei interessato anche agli aspetti culturali di uno dei più bei borghi d'Italia?

Con soli 70 km dalla capitale ti troverai al cospetto di due monasteri incastonati in una parete di roccia talmente suggestivi che già Petrarca ne parlò come della "soglia del Paradiso". Incontreremo l'Aniene e uno dei suoi laghetti e scopriremo i vicoli e vicoletti che ci porteranno fino alla Rocca Abbaziale dove nacque Lucrezia Borgia, per dominare la valle.Sabato 30 dicembre cominceremo la nostra prima giornata di trekking indossando le ciaspole a Campo dell'Osso per sentire subito lo scricchiolio della neve sotto ai nostri piedi. Con passo tranquillo saremo felici come bambini nello scorrazzare nel vasto altopiano punteggiato dai faggi spogli che s'innalzano verso il cielo. Percorreremo la valle Maiura, poi Campo Buffone fino al Passo delle Pecore e da qui saliremo leggermente verso un punto panoramico da dove scorgeremo Cervara di Roma e gli altri piccoli borghi disseminati sul versante montano. Tornati a valle con le nostre auto raggiungeremo la foresteria del Monastero di Santa Scolastica dove consumeremo la nostra prima cena e dormiremo.La mattina successiva risaliremo in montagna e partiremo da Campo dell'Osso per una nuova avventura. Con le ciaspole ai piedi entreremo immediatamente nel bosco e saliremo verso il Monte Autore da dove il nostro sguardo potrà cogliere un panorama a 360 gradi. Dopo pranzo cammineremo lenti ascoltando il silenzio del buio che avanza, per scorgere il sentiero alle luci delle fiaccole e delle nostre lampade frontali. Il buio infatti giocherà con noi a nascondino perché la luce della luna ancora grassa s'infiltrerà tra i rami e gli alti fusti dei faggi finendo solo per screpolarsi nella neve a terra. Tornati nel piazzale ci sposteremo in auto di 5 km fino a Monte Livata dove ci rifugeremo in un piccolo ristorantino di montagna addobbato a festa per l'occasione. La semplicità del nostro stare insieme non richiederà lustrini o tacchi a spillo ma solo allegria e cuori puri. A mezzanotte saluteremo l'arrivo del nuovo anno già carichi per programmare insieme nuovi incontri. La giornata del 1 gennaio sarà dedicata alla cultura e alla scoperta delle testimonianze storiche e spirituali del piccolo borgo senza dimenticare di raggiungere il laghetto di San Benedetto.

Nei tre giorni che trascorreremo insieme potremo sperimentare qualche pratica di "bagno di foresta" per acuire i nostri sensi interni ed esterni, ci potremo imbattere nella nebbia o nel pieno sole ma sicuramente potremo condividere una esperienza originale che resterà a lungo nel cuore di ognuno di noi.

Qualora non ci fosse la neve nessun tentennamento: passeggeremo sugli stessi sentieri con scarponi e fantasia.L'escursione verrà effettuata in osservanza del D.L. 40 del 28 febbraio 2021 con particolare riguardo all' Art. 26 comma 2.

𝗣𝗨𝗡𝗧𝗢 𝗥𝗜𝗧𝗥𝗢𝗩𝗢

Il punto esatto verrà indicato via messaggio il giorno prima dell'escursioneIL PROGRAMMA:Sabato 30 Dicembre:Partiremo dal piazzale di Campo dell'Osso, poco sopra a Livata per una ciaspolata ad anello verso il Passo delle Pecore. Al termine andremo in auto al Monastero di Santa Scolastica dove mangeremo e dormiremo.Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 300 m

Durata: 6 ore

Difficoltà: E escursionistico

Tipologia escursione: anello con ciaspoleDomenica 31 Dicembre :Saliremo nuovamente a Campo dell'Osso, ci inoltreremo nelle bellissime faggete del Parco dei Monti Simbruini fino alla vetta del Monte Autore con sentiero ad anello. Tornati nel piazzale alle luci delle nostre torce ci sposteremo in auto di 5 km fino a Monte Livata dove ci rifugeremo in un piccolo ristorantino di montagna. Finita la lauta cena e i festeggiamenti torneremo con le auto al Monastero di Santa Scolastica.Caratteristiche tecniche:

Lunghezza: 10 km

Dislivello: 350 metri

Durata: 6 ore

Difficoltà: E escursionistico

Tipologia escursione: anello con ciaspoleLunedi 1 Gennaio:Nella giornata andremo a visitare il paese di Subiaco, il Sacro Speco, il Monastero di Santa Scolastica e faremo un piccolo trekking al laghetto di San Benedetto con la sua fresca cascata.

𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜:AEV Silvio Giorgetta 3927233833AEV Giuliano Della Posta 3473215279AEV Flavia CristaldiPER PRENOTARECon messaggio Whatsapp indicare nome, cognome, n° tessera Federtrek dei partecipanti al numero:AEV Silvio Giorgetta http://wa.me/+3927233833AEV Giuliano Della Posta http://wa.me/+393473215279Chi non possiede la tessera dovrà indicare nel messaggio Whatsapp anche luogo e data di nascita.Gli itinerari indicati potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo nel caso in cui i percorsi non fossero ritenuti sicuri dagli accompagnatori.COSA PORTARE – ABBIGLIAMENTO:Obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking (NO Scarpe da ginnastica)Zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata;Abbigliamento adatto ad una escursione e alla permanenza in montagna o in natura e di tutto quanto il partecipante ritenga aver bisogno. Necessario un capo impermeabile da indossare all'occorrenza come strato più esterno protettivo, felpa o pile, guanti e cappello, obbligatoria una torcia frontale e bastoncini.Raccomandato almeno 1 litro d'acqua e snack energetici (frutta secca, cioccolata, barrette).Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dall'escursionista potranno escluderlo dall'attività per ragioni di sicurezza.Evento riservato ai soci in regola con il tesseramentoCONTRIBUTO ASSOCIATIVO DI PARTECIPAZIONE:L'organizzazione dell'evento e il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell'evento è competenza dell'accompagnatore che ne determina l'importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni.€ 365 a persona in camera doppia (3 gg, 2 notti), supplemento singola 20€ al giorno (poche singole disponibili).Possibilità di partecipare dalla giornata di domenica 31 dicembre a lunedì 1 gennaio, con cenone compreso, al costo di 265 € (2 gg, 1 notte)Tutti i soci partecipanti dovranno versare obbligatoriamente una caparra/anticipo di € 115 entro e non oltre il 2 Dicembre 2023, non rimborsabile se non per motivi comprovati di salute o forza maggiore, all'agenzia di viaggi indicata.LA QUOTA COMPRENDE:– 3 giorni/2 notti trattamento pensione completa (2 colazioni, 2 pranzi al sacco, 2 cene)– Assistenza 3 AEV Noitrek– Cenone di capodanno (tutto compreso e con musica dal vivo)– 3 escursioni– Apertura pratica viaggio e relativa assicurazioneLA QUOTA NON COMPRENDE:– Viaggio a/r dalla propria abitazione a Subiaco.– Pranzo al sacco di Sabato 30 Dicembre.– Eventuale noleggio delle ciaspole 10 € al giorno.– Biglietto per la visita facoltativa del Sacro Speco, del Monastero di Santa Scolastica e della Biblioteca– Tutto quanto non previsto "nella quota comprende".



PRENOTAZIONE – INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per prenotare è obbligatorio contattare preventivamente l'accompagnatore (telefonicamente o tramite whatsapp).Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.La caparra /anticipo di € 115 andrà versata, tramite bonifico bancario, a:ITACASOLUZIONI SRL BY QUATTROVACANZE

IBAN IT 13 P053 8503 2000 0000 0002 915BANCA POPOLARE PUGLIA E BASILICATAAGENZIA DI ROMAcon causale: acconto nome e cognome Capodanno a Livata con NoitrekLa prenotazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 2 Dicembre 2023 (pochi posti disponibili).TESSERAMENTOEvento riservato ai soci Federtrek. La tessera o il rinnovo (tessera Federtrek €15 adulti €5 minori, durata 365 gg dalla sottoscrizione) si può fare direttamente il giorno stesso dell'escursione, portando il modulo compilato e firmato.Scaricare il modulo di iscrizione dal sitohttps://www.noitrek.it/.../NOITREK_Modulo_iscrizione...Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l'equipaggiamento posseduto dall'escursionista potranno optare per non accettarne la partecipazione all'attività.ELENCO COMPLETO DELLE ESCURSIONI SU:Visita il sito: www.noitrek.itSeguici su Telegram: https://t.me/joinchat/WNnU7RPz-Z7-5AeXMetti "mi piace" alla nostra pagina ufficiale:https://www.facebook.com/NoitrekIscriviti al gruppo della nostra comunità:https://www.facebook.com/groups/467008183834051/