Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 16 Dicembre 2023 ore 09:00

Andiamo a gustarci i colori invernali dei faggi facendo un trekking con un bagno di foresta al cospetto della faggeta secolare più estesa del Lazio, immersi in uno scenario unico, offerto dai Monti Simbruini, che sono pronti ad indossare la veste invernale.

In questi splendidi boschi i faggi e gli aceri montani dispiegano nelle loro foglie, tutte le tonalità di colori, esprimendo delle varianti che vanno dal rosso al giallo e vanno ad inebriare la vista dei camminatori che gli passano vicino.

Partiremo dalla località Campo dell'Osso a 1600 msl circa, dove da qui percorreremo un sentiero che entrando nel bosco, ci porterà a quota 1.855 fino alla panoramica vetta del Monte Autore, la vetta più alta della provincia di Roma, dove potremo ammirare la vallata del Simbrivio con Vallepietra, l'eremo della santissima Trinità e ci regalerà la possibilità di poter avere un panorama speciale con una visuale a 360° sull'appennino centrale.Un'occasione unica per vivere a pieno un'esperienza in montagna in questa stagione e per chi vuole semplicemente passare una giornata passeggiando in pieno relax osservando e respirando la natura che si prepara al letargo invernale.

𝐓𝐞𝐫𝐳𝐨 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨 Vino dolcetto e caffè offerti per tutti

Fine attività prevista ore: 16:30 Difficoltà: T (Turistico= Facile)

Distanza 10 km

Dislivello in salita: +370m

Durata: 3 ore (soste escluse)

Percorso ad anello 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐈𝐁𝐔𝐓𝐎 𝐀𝐒𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐃𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐄𝐂𝐈𝐏𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄: € 10

Numero MAX partecipanti: 15Evento riservato ai soci in regola con il tesseramento

(Tessera Federtrek registrabile al momento al costo di 15€, durata 365 giorni).𝗔𝗖𝗖𝗢𝗠𝗣𝗔𝗚𝗡𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘:

🙋‍♂‍ AEV Domenico Zangari 347 6299797

scrivimi su WhatsApp https://wa.me/3476299797 𝗔𝗣𝗣𝗨𝗡𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢: ORE 09:00 a Livata (RM)

Maps: il punto di incontro preciso sarà inviato su WhatsApp dopo la prenotazione. 𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗥𝗦𝗜:

Scarponcini da trekking (obbligatori e meglio se alti, consigliati per proteggere la caviglia), abbigliamento a strati, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante, giacca invernale.

𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗥𝗘 𝗡𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗭𝗔𝗜𝗡𝗢:

Acqua almeno 1,5 lt, barrette energetiche, frutta, pranzo al sacco, fazzoletti di carta, felpa, sacchetto per rifiuti e torcia.

𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗔𝗚𝗚𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔𝗧𝗢:

Bastoncini da trekking, cambio abiti e scarpe comode da tenere in auto. L'accompagnatore si riserva la facoltà di NON accettare chi si dovesse presentare senza l'attrezzatura adeguata al fine di garantire la sicurezza del singolo oltre che dell'intero gruppo. 𝐂𝐀𝐑 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐈𝐍𝐆:

Contattatemi indicando se offrite o avete bisogno di una passaggio e da che zona, cercherò di organizzare la condivisione tra i partecipanti. 𝗔𝗦𝗦𝗜𝗦𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔:

Se hai bisogno di consigli su abbigliamento e calzature da utilizzare, sul percorso o qualsiasi altra info sull'evento contattami liberamente.💁‍♂‍📲

Le Avventure di DommyTrek

https://whatsapp.com/channel/0029VaCJW7bKrWQnYsnBEN3o N.B. Si ricorda ai partecipanti che è obbligatoria l'esibizione della tessera FederTrek e la trascrizione del numero da parte degli accompagnatori. L'attività proposta può subire cambiamenti a discrezione degli accompagnatori per ragioni di sicurezza, in funzione delle condizioni meteo e dei sentieri e di opportunità per il gruppo, pertanto ogni tesserato è tenuto a rispettare le modalità di partecipazione stabilite dagli accompagnatori, seguendo le loro indicazioni. In caso contrario, verrà meno il rapporto di affidamento e, quindi, l'eventuale responsabilità verso chi sceglie percorsi o modalità differenti da quelle indicate.