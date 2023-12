Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Giovedì 21 Dicembre 2023 a Sabato 6 Gennaio 2024 ore 16:00

Aperture: 8, 9, 10, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 6 gennaio 24

Le storiche cantine dei bisnonni, tornano a vivere, tra le memorie, quel profumo di ricordi che ci riscalda il cuore.

Quale momento migliore dell'anno per raggiungere la Valle dell'Aniene, se non quello del Natale è partecipare dall'8 dicembre al 6 gennaio agli Opifici del Gusto.

Il Parco allestito una piccola mostra degli animali del bosco, per far conoscere a grandi e piccini la biodiversità dell'area protetta.

Mostre, Musica, Enogastronomia, Vino, Spettacoli dal vivo e tanto divertimento!Gli Opifici del Gusto saranno un'ottima occasione per scoprire #Subiaco, dove meritano una visita: la trecentesca chiesa di San Francesco e quelle neoclassiche di Sant'Andrea e di Santa Maria della Valle.

Nei dintorni, immersi nel #parcomontisimbruini, a pochi chilometri dall'abitato di Subiaco, potrete visitare gli altri piccoli borghi del Parco: Arsoli, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Filettino, Jenne, Trevi nel Lazio e Vallepietra. Piccole perle ricche di storia, cultura e tradizioni.Vieni a scoprire le bellezze del territorio.