Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

il silenzio e i colori dell'inverno

Sabato 13 Gennaio 2024

A cavallo tra le Province di Roma e Frosinone, su un territorio di trentamila ettari, si estende il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, la più vasta area protetta del Lazio.

Una tipica area protetta della montagna appenninica, cime che raggiungono i 2000 metri, estese faggete, ampi pianori carsici, ricchezze d'acque sorgive, caratterizzata al suo interno da piccoli centri abitati ricchi di testimonianze storico-artistiche a volte millenarie.

Questo facile itinerario ad anello, lontano dalla folla di Livata, ci porta nel cuore del Parco dove c'è una montagna solitaria dai dolci pendii. La circondano faggi che lasciano spazio ad una piccola radura proprio in corrispondenza della vetta. In lontananza il suo aspetto ricorda la testa di un signore senza capelli e da questa particolarità prende probabilmente il nome di Monte Calvo. L'altezza di 1591 mt, seppure modesta, regala una emozionante vista sui rilievi pre-appenninici del Lazio, sull'altopiano di Campaegli e sui restanti Simbruini e, verso ovest, fino al Tirreno.

Ci arriveremo partendo dal piccolo centro abitato di Campaegli in un percorso ad anello che costeggia la piana di Camposecco, attraversa le radure circondate dalla fitta faggeta di Campo Buffone e raggiunge l'importante snodo del Passo delle Pecore che era probabilmente utilizzato per lo spostamento delle greggi verso i pascoli in quota. Da qui, sulla breve e facile cresta, giungiamo in cima dove ci fermeremo per la sosta pranzo godendo del panorama, del silenzio e dei colori invernali del bosco.

Tornati agevolmente a Campaegli ci sposteremo con le auto al vicino borgo di Cervara di Roma, appeso alla montagna, così aereo e panoramico da meritare la definizione di Raphael Alberti, "scultura nel cielo". L'antica struttura castellana ha accolto nel tempo numerosi artisti che hanno decorato le mura delle case con murales variopinti e poesie, rendendolo un luogo unico, anche culturalmente.

INFORMAZIONI

Itinerario: percorso ad anello

percorso ad anello Dislivello: 350 m

350 m Lunghezza: 12 km

12 km Durata: 8 ore

8 ore Difficoltà : EE/▲▲▲

: EE/▲▲▲ Costo: 15,00 €

15,00 € Pasti: pranzo al sacco non incluso

pranzo al sacco non incluso Appuntamento: ore 8:30 a Campaegli (RM), Piazzale dell'Amicizia (https://goo.gl/maps/9Pe5Z7d9LmhjnFsf8)

ore 8:30 a Campaegli (RM), Piazzale dell'Amicizia (https://goo.gl/maps/9Pe5Z7d9LmhjnFsf8) Come arrivare: in auto da Roma, percorrere la A24 e uscire al casello di Vicovaro Mandela, poi seguire le indicazioni per Arsoli, poi per Cervara di Roma e successivamente quelle per Campaegli.

in auto da Roma, percorrere la A24 e uscire al casello di Vicovaro Mandela, poi seguire le indicazioni per Arsoli, poi per Cervara di Roma e successivamente quelle per Campaegli. Guida: Gianluca Ugolini (AIGAE LA608)

Gianluca Ugolini (AIGAE LA608) Cosa portare: ciaspole, bastoncini da trekking con rondella da neve, scarponcini da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, giacca a vento impermeabile, cappello, guanti, zaino, acqua (almeno 1,5 lt), pranzo al sacco se non diversamente indicato, lampada frontale.

Per ulteriori informazioni su percorso ed equipaggiamento telefonare a Gianluca al 348 7054571 o scrivere a info@treksforlovers.com