Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 24 Dicembre 2023 dalle 09:00 alle 14:00

Un bellissimo percorso ad anello con continui saliscendi tra le faggete e i pianori carsici ancora innevati del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini. Si parte da Livata per immergerci subito nel bosco incantato e con diversi saliscendi, tra radure e faggete, si raggiunge la località di Campaegli, uno dei Pianori Carsici più famosi dei Simbruini. Si prosegue il nostro anello attraversando un altro di questi pianori: Campo Buffone per poi tornare alle nostre macchine.

DETTAGLI SULL'EVENTO

Tipologia di escursione: Trekking

Difficoltà: E (Escursionistico)

Luogo: Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini

Distanza:9.5 km

Dislivello:300 metri

Durata: 4:30 ore compresa pausa pranzo

Costo: 15 euro per adulti

bambini sotto i 15 anni 10 euro (età minima 9 anni)

INFORMAZIONI TECNICHE

Abbigliamento consigliato a strati: Scarponcini alti da trekking, pantaloni lunghi traspiranti, maglietta traspirante , anti-vento.

Equipaggiamento: All'interno dello zaino: Acqua secondo necessità (almeno 1 litro) , barrette energetiche o frutta, cappellino con visiera, poncho o k-way, occhiali da sole, bastoncini da trekking, crema solare, e consigliata vivamente la macchina fotografica. PRANZO AL SACCO.

La Guida si riserva il diritto insindacabile di modificare il programma stabilito in caso di condizioni meteorologiche avverse tali da rendere pericoloso l'itinerario, in caso di impraticabilità di un sentiero, in caso di impossibilità di un partecipante a continuare l'escursione per problemi fisici e/o psicologici.

Per prenotazioni ed informazioni: Cellulare 348 660 1210

Mail: davidegennari00@gmail.com

Prenotazione obbligatoria, fornendo i seguenti dati via whatsapp o via mail: nominativo (Nome e Cognome) un indirizzo di posta elettronica valido. La prenotazione sarà ritenuta valida solo se confermata dalla Guida via whatsapp o via mail. Massimo numero di partecipanti: 15

Appuntamento alle ore 09:00 presso Monte Livata.

Come arrivare: Autostrada A24 Roma-L'Aquila uscita Vicovaro-Mandela. Proseguire per Subiaco, Monte Livata.