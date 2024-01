Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sabato 6 Gennaio 2024 dalle 10:00 alle 17:00

Cervara Incantata

Il borgo di Cervara di Roma troneggia sul suo scranno di pietra dominando la valle dell'Aniene. Storia e tradizioni rendono immortale l'eredità di questi luoghi e ci raccontano di uomini e lupi, preti e soldati, passato e presente. L'escursione che faremo ci condurrà attraverso i sentieri per i vecchi pascoli e campi coltivati sulla montagna, verso i lotti che fino alla metà del secolo scorso forniva parte importante del sostentamento delle comunità montane. La natura cristallizzata dell'inverno si offre statuaria e bellissima, mentre attraversiamo querceti, faggete e boschi di pino nero, aggirando Campaegli per regalarci il belvedere delle Aie verso la valle dell'Aniene e il tramonto.

Cosa Faremo

Ci incontreremo a Cervara di Roma, nel parco dei Monti Simbruini, dove faremo una rapida, piccola visita del borgo e dei suoi scorci più belli prima di iniziare la nostra escursione. Lasciando la strada asfalta che percorreremo per alcune centinaia di metri, i sentiero si sviluppa netto verso il bosco. Si lascia il bosco per panorami più aperti in zone di pascolo dominate dalla rosa canina. Procedendo in salita raggiungiamo la zona del Campo Rotondo che veniva coltivata fino a tempi recenti e qui parleremo della storia della montagna e delle sue tradizioni. Continuiamo intercettando la strada forestale di Campaegli e poi la strada asfaltata del comprensorio. Sarà possibile pranzare presso il rifugio montano di Campaegli prima di continuare la nostra escursione seguendo la traccia dell'Alta Via, scendendo di nuovo verso Cervara, mentre con il benestare del meteo, potremo godere di un meraviglioso tramonto sulla valle, tra i più belli che si possono osservare in questa zona del parco.

490 m+

11,6 km

6 ore circa

Itinerario semplice

Attrezzatura obbligatoria: Zaino, scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, antipioggia, 1,5lt d'acqua, pranzo al sacco (se non si vuole pranzare al rifugio)

COSTO 15 EURO

Info e prenotazioni su whatsapp al 3393785522

posizione dell'appuntamento indicata il giorno prima dell'escursione