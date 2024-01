Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Pascoli, carbonaie e pozzi della neve

Mercoledì 17 Gennaio 2024 dalle 10:00 alle 17:00

Il territorio degli altopiani sopra Jenne ci raccontano del rapporto della valle con la montagna.

Le millenarie faggete montane, i pascoli e il terreno carsico hanno dato vita a condizioni uniche: dalle valle i pastori sono saliti per secoli per nutrire gli animali, mentre i carbonai si spingevano sempre più nel profondo dei boschi per rifornire i grandi forni industriali a valle. Anche il ghiaccio veniva "prodotto" in questi luoghi, sfruttando con astuzia le condizioni che il territorio offriva, per conservare il cibo anche prima dell'invenzione del congelatore. Tutto questo è quello che potremo scoprire durante l'escursione che ci porterà anche ad affacciarci su alcuni degli scorci più belli di questa porzione del parco dei Monti Simbruini, verso la valle del Simbrivio ed il massiccio dei Cantari.

475 m+

16 km

6 h circa

lungo, ma semplice

Cosa Faremo

Partendo a piedi da Monte Livata ci dirigeremo verso la valle delle mele, appena fuori dai confini del comprensorio. Da qui punteremo in direzione dei Fondi di Jenne, già visibili dall'imbocco del sentiero. Una zona molto frequentata dalla fauno dove cercheremo anche alcune tracce del passaggio di cervi, caprioli e lupi. Giunti all'ampio pianoro dei Fondi, vireremo in direzione del colle dell Colubretta, importante crocicchio di collegamento con la valle del Simbrivio e Campo dell'osso. Lungo la dorsale coperta dai faggi raggiungiamo il Colle Campitellino. Ci fermeremo qui per il pranzo e per godere della bellissima vista sulle cime circostanti. Approfondiremo la storia dei tagliaboschi e dei carbonai, in questa zona ancora molto sfruttata per la produzione di legname. Continuando fino a superare la strada asfaltata raggiungeremo una zona in cui la natura calcare del luogo ha generato nei millenni, profondi pozzi e forme geoligiche notevoli: i pozzi della neve.

Torneremo all'imbocco dell'altopiano dei Fondi di Jenne per ripercorrere gli ultimi chilometri sulla stessa strada che ci ha condotti qui in mattinata.

Al rientro a Livata, sarà possibile fare un aperitivo insieme con affettati, formaggi e panificati, o alternativa dolce (prenotatile al momento della conferma dell'iscrizione)

Attrezzatura obbligatoria: zaino, scarponcini da trekking, abbigliamento a strati, antipioggia, pranzo al sacco e spuntin, 1,5l d'acqua.

COSTO 15 EURO

Info e prenotazioni su whatsapp al 3393785522

Luogo dell'appuntamento indicato il giorno precedente all'escursione