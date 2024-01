Alla scoperta degli antichi sentieri

Domenica 7 Gennaio 2024 dalle 09:45 alle 12:30

Partenza ore 9,45 da Piazza del Campo, si passerà a Via degli Opifici, Ponte S. Antonio, Colle Ratti con cenni storici sul sito, si prosegira per C.da S. Lorenzo, Palazzaccio, Ponticello, C.da Caprarola, Via S. Francesco, Via degli Orti Piazza del Campo.

Prenotarsi entro il 6 gennaio ore 13,00.

L'uscita si farà con un minimo di 5 persone.

Costo € 10,00 a persona, Assicurazione a carico del partecipante