Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

64ma edizione

Domenica 14 Gennaio 2024

Sagra della Braciola a Camerata Nuova che giunge domenica 14 gennaio alla 64ma edizione. Il paese è un abitato relativamente recente costruito in seguito all'incendio che il 9 gennaio 1859 distrusse il vecchio paese di Camerata, arroccato su una rupe calcarea situata 400 metri più in alto del paese contemporaneo, noto nelle fonti medievali come "Rocca in Camerata".

Dall'incendio alla sagra

In una citazione risalente al 1096 risulta che il castello fu donato all'abbazia di Montecassino dalla contessa di Carsoli Aldegrima, vedova del conte dei Marsi Rainaldo morto durante la prima crociata. Nell'anno successivo, infatti, compare nell'elenco dei possedimenti che papa Urbano II conferma all'abate cassinense Oderisio con una sua bolla ufficiale. Dal 1859 al 1870 il borgo contemporaneo, ricostruito più in basso, si chiamò Pio Camerata in onore di papa Pio IX. Nel 1872 assunse la denominazione ufficiale di Camerata Nuova.

La vera storia dell'incendio

La Sagra ricorda l'incendio che, secondo un'antica leggenda, si sviluppò da un fuoco che cuoceva la carne e distrusse la rocca. In realtà studi recenti avrebbero dimostrato che l'incendio fu appiccato per scacciare il brigantaggio che si rifugiava nella rocca e poteva facilmente sfuggire alle ronde papaline, potendole avvistare da lontano. Braciole grandi protagoniste della giornata, ma non solo. Camerata Nuova è raggiungibile dalla Tiburtina o dalla A24 uscita Carsoli.