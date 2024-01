Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Sagra della Polenta

Domenica 21 Gennaio 2024

E dopo l'intenso programma di eventi festivi, Jenne si prepara per un nuovo ed interessante appuntamento nel quale si fonde la tradizione con i sapori di un tempo. Un evento unico nel suo genere che coincide con la Festa di Sant'Antonio Abate – Favaro per Domenica 21 gennaio 2024. Ci sarà spazio per degustare in convivialità, e di particolare interesse la demo-trasformazione del latte in gioncata di formaggio, che sarà realizzata in piazza davanti al pubblico che potrà osservarne le peculiarità caratteristiche. Primo step l'inaugurazione del nuovo mulino comunale e poi spazio alla benedizione tradizionale degli animali, e allestimento degli stand popolari. Il tutto con le note liete della locale banda Musicale "Filiberto Massimi" di Jenne.

L'amministrazione comunale, la Pro Loco ed il Centro Anziani invitano tutti a partecipare!

La tradizionale benedizione degli animali coincide con la chiusura di tutte le manifestazioni natalizie. La festa di Sant'Antonio "Favaro" affonda le sue radici nella cultura contadina e viene mantenuta tutt'oggi con grande partecipazione popolare. Il Granoturco seminato a primavera e si raccoglieva alla fine di settembre. La Polenta", realizzata come si faceva un tempo, cotta dentro " Jo Callaro" o "la cottora" e servita nelle scifette di legno, è condita con il sugo di spuntature e salsicce di maiale e pecorino locale. Il fallone, pizza realizzata con la farina di granoturco e acqua e cotto nell'antico "Forno a legna, reperto storico ed architettonico risalente all'anno 1751.