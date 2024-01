Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 21 Gennaio 2024 dalle 11:00 alle 13:15

I benefici di una sessione di Yoga nel bosco sono innumerevoli. L'aria è più salubre, il tempo rallenta, il sistema immunitario si rafforza, il respiro diventa profondo, i muscoli si si rilassano, ci sentiamo più sereni, meno stanchi, il nostro umore migliora, avvertendo immediatamente relax e benessere. Riscopriremo anche attraverso lo Yoga, antica disciplina indiana, il nostro legame con la natura. Come affermò il maestro B. K. Iyengar "facciamo parte e viviamo dentro di essa". Attraverso la pratica Yoga scopriremo anche il ciclo delle stagioni, le tradizioni legate alla natura e le caratteristiche di alberi e arbusti.

E' necessaria la prenotazione.

Occorrente: abbigliamento comodo, scarpe trekking, tappetino, sacco a pelo o coperta molto pesante, mascherina per occhi o piccolo asciugamano, tazza non usa e getta.

Costo 15€ a persona

In caso di maltempo, praticheremo al chiuso, in un ambiente caldo e accogliente, che si trova in Viale di Boschi.