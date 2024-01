Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Da Sabato 20 a Domenica 21 Gennaio 2024

Le tradizioni raccontano del nostro passato e della nostra identità.

Ci riportano a un tempo lontano, in cui la vita si svolgeva in prevalenza all'interno del paese e nelle campagne.

Ritrovo tutto questo nei racconti di mia madre e nelle emozioni che mi trasmette quando mi parla dei muli e delle vacche, i beni più preziosi che possedeva la mia famiglia. Dei suoi tragitti in groppa ad un asinello, mentre il mio bisnonno la portava alla fiera delle bestie.

Tutto questo non esiste più, ma è importante non perderlo e continuare a ricordarlo, per essere persone migliori.



Sabato 20 e domenica 21 gennaio, si svolgerà a Vallepietra (Roma) la festa di Sant'Antonio Abate, allego la locandina col programma.