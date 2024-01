Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Domenica 28 Gennaio 2024

La tradizione vuole che questi ultimi giorni di gennaio vengano ricordati come i "Giorni della Merla", ad indicare uno tra i periodi più freddi dell'inverno. Molte storie e legende ruotano intorno a questo detto, una di queste narra di un merla bianca e dei suoi pulcini, anch'essi tutti bianchi, che per ripararsi dal freddo si rifugiarono in un comignolo e ne uscirono il 1 febbraio anneriti dalla fuliggine e che da quel giorno in poi tutti i merli diventarono neri.Nell'attesa dei giorni più freddi dell'anno cammineremo ci addentreremo nelle zone più segrete del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, ai confini della zona integrale della Riserva fino alle Vedute di Faito lungo sentieri e mulattiere.

Un proverbio popolare dice anche che se i giorni della merla sono particolarmente freddi, la primavera sarà bella, ma se sono caldi, la primavera ritarderà. Chissà…Difficoltà percorso: E (Escursionistico)

Lunghezza percorso: 11 km

Dislivello: 700 mt

DURATA PERCORSO: circa 6 oreOre 09.00 Trevi nel Lazio (FR) presso Bar Collando Piazza 4 Novembre, 4.Link al luogo dell'appuntamento: https://maps.app.goo.gl/c4pdPuyT88wi99157Guida: GAE Emanuela Testa - per info 327 6207758, e-mail: gotrekk@gotrekk.itIscritto al Registro Nazionale AIGAE, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche Tessera N° LA614, operante nel settore in base alla Legge 4/2013.Cosa Portare: abbigliamento e scarpe da trekking, consigliati i bastoncini, guscio o giacca antipioggia, pile, cappello, guanti, zaino, pranzo al sacco, acqua (almeno 1,5 lt) e quanto altro si ritenga necessario.L'escursione potrà subire modifiche, ad insindacabile giudizio della Guida, a causa di eventi che possano compromettere la sicurezza del gruppo o dei singoli partecipanti.Quote di partecipazione

Escursione: € 15,00

Rinnovo tessera 2024: 5,00 €Per i non tesserati:

Prima Escursione: 10 €

Tessera: 10 €Comprensiva di polizza RC. Chi vuole usufruire della polizza infortuni giornaliera personale può comunicare al momento dell'adesione nome, cognome, codice fiscale, data di nascita via mail a gotrekk@gotrekk.it. I dati saranno trattati ai sensi del GDPR.