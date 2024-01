Sabato 27 Gennaio 2024 dalle 09:30 alle 15:30

SABATO 27 GENNAIO

Campo dell'Osso, Subiaco RM

9.30-15.30Trekking facile e panoramico nel Parco dei monti Simbruini con splendide vedute dalla cima del monte Autore!Arriveremo in cima di questa spettacolare montagna camminando tra maestosi alberi che popolano la monumentale faggeta del Parco naturale regionale Monti Simbruini.

Faremo la nostra sosta panino in cima con vista 5* panoramicissima e osservando rilievi anche innevati intorno a noi. Un vero spettacolo, provare per credere!L'escursione non richiede livelli di allenamento particolari, basta avere voglia di trascorrere una giornata in natura con un'ottima compagnia, essere in una buona forma fisica e non avere problemi di vertigini."Il panorama dalla cima, come tutti i panorami, non si può descrivere e neanche dipingere dirò solo che vediamo tra le nubi temporalesche, tutto l'Appennino Centrale; il Terminillo il Gran Sasso, il Velino e la Pianura di Fucino; poi più vicino il Tarino e"… così descrive il pittore e camminatore Enrico Coleman quel panorama a 360° che vedremo anche noi salendo sul monte Autore. INFO e PRENOTAZIONI entro le ore 14.00 del venerdì 26/01:

Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna

Mail: info@bontrek.it

NB! Mettere "parteciperò" su Facebook non equivale a prenotare! Scrivetemi su WhatsApp o mail.

ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

9.30 Campo dell'Osso, Subiaco RM.

NB! Per l'arrivo al punto di partenza da Roma è necessaria l'automobile. E' possibile organizzare un passaggio se non automuniti, contattare la guida dell'escursione.

DATI TECNICI

Dislivello: 350 m

Lunghezza: 9 km

Impegno fisico: facile/medio, E, per tutti in buona forma fisica senza problemi di vertigini. Sentieri nel bosco, discese e salite di varia pendenza.

Adatto ai ragazzi da 8 anni in su abituati a camminare in montagna e accompagnati da un adulto.

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (indispensabili), zaino, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, acqua minimo 1,5 l. Bastoncini da trekking (consigliati), snack, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio.

QUOTE ESCURSIONE:

20 € adulti;

15 € minorenni;

La quota comprende l'accompagnamento e la polizza professionale RC verso gli accompagnati

Modalità di pagamento:

La conferma della partecipazione avviene con il pagamento anticipato con PayPal, Satipay, Bonifico o postagiro PostePay. Per ogni chiarimento la Guida.

Avvisa la Guida se vuoi portare il tuo amico a quattro zampe.

Per la buona riuscita di questa escursione è previsto il numero limitato di partecipanti di massimo 10-12 persone. L'escursione verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.

La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.

Guida ambientale escursionistica

Anna Shuval, AIGAE n. LA552

𝘓𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘨𝘨𝘦 4/2013