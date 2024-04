Parco Naturale Regionale Monti Simbruini

Campaegli, monte Calvo e Cervara di Roma

Sabato 20 Aprile 2024 dalle 09:30 alle 16:00

SABATO 20 APRILE

📍 Campaegli, Cervara di Roma RM

🕐 9.30-16.00

Quante curiosità può nascondere un parco naturale? Vi porto al Parco dei Monti Simbruini che ne offre molte.

Questa volta ci immergeremo in un paesaggio che da secoli ispira artisti di diverse discipline: pittori, poeti, scultori, musicisti e cineasti.

Inizieremo il nostro percorso nell'antica faggeta di Campaegli, e passeremo per la piana di Camposecco, nota per essere stata location di famosi film western all'italiana con Bud Spencer e Terence Hill. Faremo un picnic in cima al monte Calvo, ammirando i paesaggi montani circostanti. Successivamente, scenderemo nella piana di Campaegli e osserveremo una grotta carsica profonda di 62 metri, approfondendo la storia delle sue esplorazioni.

Infine, avremo l'opportunità di visitare il pittoresco borgo di Cervara di Roma, un luogo particolarmente speciale elogiato da grandi figure dell'arte del XIX e XX secolo. Persino il maestro Ennio Morricone aveva scelto questo piccolo paese come suo rifugio e fonte d'ispirazione. Negli anni Ottanta, è stata realizzata l'opera scultorea "La Montagna d'Europa" a Cervara, una serie di sculture direttamente scolpite nella roccia calcarea su cui sorge questo affascinante borgo.

📆 INFO e PRENOTAZIONI entro le ore 14.00 del venerdì 19/04:

Tel/WhatsApp: 3774869806 Anna

Mail: info@bontrek.it

NB! Mettere "parteciperò" su Facebook non equivale a prenotare! Scrivetemi su WhatsApp o mail.

⏰ ORA E LUOGO DELL'APPUNTAMENTO:

9.30 località Campaegli, Cervara di Roma.

NB! Per arrivare al punto di partenza è necessaria l'automobile. E' possibile chiedere un passaggio da Roma.

⛰ DATI TECNICI

Dislivello: 350 m

Lunghezza: 12 km

Impegno fisico: medio, E, per escursionisti abituali minimamente allenati senza problemi di vertigini. Sentieri nel bosco, discese e salite di varia pendenza.

Adatto ai ragazzi da 10 anni in su abituati a camminare in montagna e accompagnati da un adulto.

🥾 EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trekking (indispensabili), zaino, abbigliamento a strati adatto alla stagione, pranzo a sacco, acqua minimo 1,5 l. Bastoncini da trekking (consigliati), snack, macchina fotografica, stuoia per sedersi, maglietta, calzini e scarpe di ricambio.

💰 QUOTE ESCURSIONE:

20 € adulti;

15 € minorenni;

La quota comprende l'accompagnamento e la polizza professionale RC verso gli accompagnati

Modalità di pagamento:

La conferma della partecipazione avviene con il pagamento anticipato con PayPal, Satipay, Bonifico o postagiro PostePay. Per ogni chiarimento la Guida.

🐶 Avvisa la Guida se vuoi portare il tuo amico a quattro zampe.

✅ Per la buona riuscita di questa escursione è previsto il numero limitato di partecipanti di massimo 10-12 persone. L'escursione verrà confermata con un minimo di 5 partecipanti.

✅ La guida si riserva il diritto di annullare o modificare l'itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza in base alle condizioni del meteo, del sentiero e dei partecipanti.

Guida ambientale escursionistica

Anna Shuval, AIGAE n. LA552

𝘓𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘷𝘦𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘨𝘨𝘦 4/2013